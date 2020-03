Arnold Schwarzenegger demanda a empresa robótica por replicar su rostro sin permiso para crear un robot

Desde su aparición en la pantalla grande como el Androide T-800 en la película de ciencia ficción Terminator, Arnold Schwarzenegger paso a convertirse en uno de los actores preferidos del público en general.

Desde ese momento muchos han sido los homenajes y referencias hechas a este actor en distintas películas y series de televisión que han mantenido vigente su presencia en la mente de todos aquellos amantes de esta taquillera franquicia.



No obstante, lo último surgido en referencia a su persona parece no haber sido tomado por él con mucho agrado. Esto, tras una presentación llevada a cabo por la compañía rusa Promobot durante la Exposición Electrónica de Consumo (CES por sus siglas en ingles) en la cual dieron a conocer una cabeza robótica con el rostro de Arnold Schwarzenegger acoplada a un tablero con una pantalla y con un asistente de voz integrado.

Promobot promete que con esta cabeza robótica «Arnold Schwarzenegger se reunirá con sus invitados, encenderá la luz y también la tetera», todo esto, por una suma de 25 mil dólares de acuerdo a la información publicada en la revista inputmag.

Cool or creepy? Arnold @Schwarzenegger version of @promobot's Android Robo-C can interact with you, mimic human facial expressions. Hey, Arnold did say he'd be back. #promobot #robot #robotics #CES2020 #ces pic.twitter.com/6Ong2mgWLC

— Marc Saltzman (@marc_saltzman) January 10, 2020