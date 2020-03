El próximo ChromeCast no necesitará móvil

Si tenéis un chromecast en la TV, o en el proyector, seguramente estaréis acostumbrados a usar el móvil para enviar el contenido deseado al dispositivo. Esa dependencia es terrible, algo que no tienen otros aparatos semejantes (como el Roku, por ejemplo), pero parece que todo cambiará con la próxima generación.

Así es, según filtraciones, el próximo Chromecast Ultra tendrá Android TV, con aplicaciones nativas (Netflix, Amazon Prime, HBO y demás) y un mando a distancia, ahorrando así el uso del móvil de turno.

Google aún no lo ha confirmado oficialmente, pero la información ha sido filtrada por 9to5Google, medio que indica un cambio radical en el concepto del ChromeCast, aunque seguramente también veremos un cambio en su precio (espero equivocarme).

En lo que se refiere a calidad, se esperan los mismos 4H de ahora, con HDR, y tendrá WiFi y Bluetooth. Todo ello en un aspecto muy semejante al Chromecast básico de tercera generación, incluyendo con el conector HDMI.

Según dicho medio, el mando a distancia será semejante al Daydream View y al mando del Apple TV, algo que tiene bastante sentido después de ver la pantente publicada por Google hace pocas horas:

Hmmmm… a Google Remote for an unknown device just passed through the FCC… https://t.co/nz0xBG8AtL pic.twitter.com/6gEQ35nR7g

— Janko Roettgers (@jank0) March 10, 2020