10 consejos después de trabajar en casa desde hace 15 años

Ahora que miles de personas en todo el mundo han comenzado a trabajar desde casa esperando a que el coronavirus decida retroceder, ha llegado el momento de establecer nuevas normas. Trabajar desde casa puede ser un sueño hecho realidad, pero hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta para no transformarlo en un infierno.

Yo trabajo desde casa desde 2005, gestionando equipos de forma remota, entregando proyectos a clientes y, por supuesto, escribiendo varios artículos cada día, sin excepciones, en WWWhatsnew.com. Las videoconferencias son extremadamente comunes, así como las llamadas, plataformas para compartir archivos y otras facilidades que nos ofrece la tecnología, pero eso no es lo más difícil de gestionar. Hay que concentrarse en la gestión del tiempo.

El tiempo pasa a una velocidad diferente en casa, y si no nos damos cuenta, llegará la noche y no habremos producido mucho. Pero también hay otro peligro: no ponerle límites y dejar de tener vida personal.

Aquí tenéis 10 consejos que puedo dar después de tanta experiencia:

No definir horarios de inicio y fin. Hay que aprovechar la flexibilidad, pero muchas veces hay que tener un cierto control de cuánto tiempo dedicamos al trabajo y cuánto a nuestra vida. En otras ocasiones la vida profesional y la personal se mezclan de forma agradable, no siempre es malo. Yo puedo decir que trabajo 16 horas al día y vivo mi vida personal 16 horas al día, el resto duermo.

Hay que adaptarse a los horarios de los hijos y demás familiares. Una de las grandes ventajas de trabajar en casa es poder estar más tiempo con ellos, si eliminamos esa ventaja, lo eliminamos casi todo.

Hay que levantarse de vez en cuando, pero cuidado con la cocina. Es muy común que las personas que trabajan en casa acaben engordando, ya que las pausas para tomar un café en la oficina se transforman en pausas para picar de todo un poco.

Hay que tener cuidado con el tiempo dedicado a las videoconferencias, definir un guión adecuado para ser productivos y no perder el tiempo con asuntos técnicos. En este enlace tenéis soluciones para hacer videoconferencias de forma rápida.

No hace falta definir un lugar fijo de trabajo. Un día se puede trabajar en el sofá, otro día en la mesa, otro día en la cama… pero es importante identificar los lugares que no os permiten producir tanto, para desecharlos. A veces cada tarea puede hacerse en un lugar diferente. Yo, por ejemplo, dedico la cama y el sofá para pensar en soluciones, mientras que uso una mesa de despacho para ponerlas en práctica.

Atentos a la música. Mucha gente dice que produce más cuando hay música de fondo, pero es necesario recapacitar mucho sobre el tema. Poner música que nos gusta de fondo puede ser adecuado para determinadas tareas, pero no para todas. En este caso, cada individuo es un mundo, por lo que mi único consejo es que no hagáis caso a lo que leáis sobre el tema y os concentréis en cómo os afecta la música a vosotros.

Si estáis acostumbrados a comer siempre a la misma hora, no hay mucho que discutir sobre el tema, pero lo ideal es aprovechar para comer con la familia, o cuando se terminen los trabajos, para no interrumpirlos. En mi caso prefiero dejar la comida preparada el día antes, así no invierto mucho tiempo en cocinar y puedo descansar un poco después de comer.

Ojito con la postura. Al trabajar en casa uno acaba relajando más el tema de la postura, y con el tiempo se comenzarán a sentir dolores en lugares que ni sabíamos que existían. El secreto está en obsesionarse con el tema un par de semanas para después verlo natural.

Decora tu lugar de trabajo. Aprovecha que es tu espacio para poner superhéroes, plantas, dinosaurios o lo que os apetezca. Es importante sentirse bien, sentirse «como en casa».

El teléfono y el Whatsapp pueden ser un gran enemigo. Hay que saber cuándo desconectarlos para poder terminar lo que estamos haciendo. Fuera notificaciones, fuera avisos, ya tendréis tiempo para ver lo que era. Para el caso de llamadas urgentes, podéis dar un número específico diferente al habitual.

Un último consejo es salir de casa por lo menos una vez al día, pero tal y como está la situación del coronavirus parece que no es una buena idea en estos tiempos que corren.