Australia lleva a Facebook ante los tribunales por el escándalo de Cambridge Analytica

No cabe duda de que el escándalo global de Cambridge Analytica le seguirá persiguiendo a Facebook por mucho tiempo. Ahora, siguiendo los pasos llevados por el Reino Unido contra Facebook por el uso indebido de los datos de los usuarios afectados, es Australia quien ha tomado la iniciativa de llevar a Facebook ante los tribunales.

Precisamente, la Oficina del Comisionado de Información de Australia (OAIC) ha presentado ahora una demanda judicial contra Facebook en un tribunal federal, según explican en su web, señalando que el gigante de las redes sociales violó la Ley de la Privacidad de Australia, de 1988, al no tomar medidas para proteger la información de los usuarios australianos afectados, estimándolos en unos 311,074 usuarios, cuyos datos han ido a parar, sin conocimiento de ello ni autorización alguna, a la aplicación «This is Your Digital Life”, que tampoco la llegaron a instalar.



Según el alegato:

Facebook divulgó información personal de los individuos australianos afectados. La mayoría de esas personas no instalaron la aplicación «This is Your Digital Life»; sus amigos de Facebook lo hicieron. A menos que esas personas emprendieran un proceso complejo de modificación de su configuración en Facebook, Facebook divulgó su información personal a la aplicación “This is Your Digital Life” de forma predeterminada. Facebook no informó adecuadamente a las personas australianas afectadas de la manera en que se divulgaría su información personal, o que podría divulgarse a una aplicación instalada por un amigo, pero que no fue instalada por esa persona

Por ello, la OAIC podría hacer que Facebook tuviera que pagar una elevada multa de más de 500 millones de dólares, ya que la Ley de Privacidad de Australia establece una disposición para imponer una multa de hasta 1,7 millones de dólares por infracción. Desde la OAIC entienden que:

Lo que se sabe es que Facebook reveló la información personal de los individuos australianos afectados a la aplicación «This is Your Digital Life», cuyos desarrolladores vendieron la información personal obtenida utilizando la aplicación a la firma de consultoría política Cambridge Analytica, en violación de las políticas de Facebook. Como resultado, la información personal de los individuos australianos afectados estuvo expuesta al riesgo de divulgación, monetización y uso con fines de perfil político.

Según explican en TechCrunch, la app «This is Your Digital Life» fue desarrollada por la compañía GSR, que fue contratada por Cambridge Analytica para disponer y procesar datos de los usuarios de Facebook con fines de orientación de anuncios políticos.

Se da la circunstancia de que uno de los dos fundadores de GSR, el investigador de psicología Joseph Chancellor, fue contratado inesperadamente por Facebook casi a finales de 2015, poco después de que algunos de los empleados del gigante de las redes sociales mostrasen señales de alarma sobre el modelo de negocio «incompleto» que Cambridge Analytica estaba llevando en su plataforma publicitaria. Al poco tiempo, Chancellor, que nunca tuvo contacto con la prensa, abandonó la compañía de manera silenciosa.

Para Angelene Falk, comisionada de la privacidad australiana:

La configuración predeterminada de Facebook facilitó la divulgación de información personal, incluida información confidencial, a expensas de la privacidad. Afirmamos que estas acciones dejaron los datos personales de alrededor de 311.127 usuarios australianos de Facebook expuestos para ser vendidos y utilizados con fines que incluyen el perfil político, muy por fuera de las expectativas de los usuarios

Por su parte, un portavoz de Facebook envía la siguiente declaración a TechCrunch: