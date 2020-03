Consejos para proteger tu cámara de seguridad inteligente de ciberataques

El Internet de las cosas (IoT) se encuentra en pleno proceso de masificación. Múltiples dispositivos pensados para el hogar han empezado a encontrar cada vez más adeptos, que buscan una experiencia smart en su hogar.

Entre aquellos aparatos, las cámaras de seguridad se han hecho de un importante sitial. Sus precios, su facilidad de instalación y configuración son algunas de las principales razones tras su popularidad. No obstante, como todo dispositivo conectado a la red, podrían ser objeto de ciberataques.

Para afrontar esta exposición a potenciales ataques, el Centro de Ciberseguridad Nacional (NCSC) del Reino Unido elaboró una guía con tres recomendaciones de seguridad que podrían hacer considerablemente más difícil a un cibercriminal el acceso no autorizado a tus cámaras inteligentes:

Actualiza la contraseña de tu dispositivo. Si mantienes protegida tu cámara con la clave asignada por defecto, sin mediar grandes esfuerzos un tercero podría acceder a ella. Recientemente, presentamos un artículo con recomendaciones para crear contraseñas seguras, el cual podría servirte de guía. Los procedimientos para realizar estos ajustes varían según la marca y modelo de tu dispositivo. Por lo general, al menos en las cámaras más modernas, todo se administra a través de una aplicación. Mantén actualizada tu cámara. Las actualizaciones no sólo aportan características nuevas a tu dispositivo a nivel de software, pues uno de sus fines más importantes es mejorar su seguridad. Por lo mismo, es de suma importancia contar siempre con su sistema actualizado. Esto puede gestionarse de forma automática, siempre que el dispositivo en cuestión lo permita. Si no es así, te recomendamos revisar esto manualmente, en el apartado de actualizaciones de software (también referido como firmware) de tu cámara. Desactiva la función de monitoreo remoto si no la usas. Con el fin de reducir las exposiciones de seguridad a su mínima expresión, se recomienda desactivar aquellas funciones que no usarás, sobre todo si involucran el control del dispositivo. Si no necesitas monitorear remotamente tus cámaras a través de Internet, te recomendamos desactivar esta función. Considera esto únicamente en el caso de que prescindas de esta características, de lo contrario le restarás funcionalidad a tu cámara.

Los datos y recomendaciones del presente artículo aplican para cámaras de seguridad, monitores para bebé y cuánto otro dispositivo IoT similar tengas en tu hogar. Si no encuentras la forma para realizar los ajustes necesarios, te recomendamos revisar la documentación de tu dispositivo o el sitio web del fabricante.

Las imágenes captadas en tiempo real por estas cámaras podrían ser interceptadas por usuarios no autorizados si no se toman los resguardos pertinentes. A pesar de que estos dispositivos son cada vez más complejos, sobre todo en temas de seguridad, sus métodos de resguardo no son del todo infalibles. Por lo mismo, pequeñas acciones, como el cambio de algunas configuraciones predefinidas por el fabricante pueden reducir las probabilidades de éxito de un atacante.

Las recomendaciones del NCSC se complementan con la sugerencia de poner atención también en las configuraciones de seguridad de tu router. Muchos de estos, con el propósito de facilitar que algunos dispositivos puedan encontrar a otros conectados a la misma red, tienen habilitadas las tecnologías UPnP (Universal Plug and Play) y la redirección de puertos. Lamentablemente, a pesar de las comodidades que esto podría traer a sus usuarios, para los cibercriminales esto podría constituir una oportunidad para acceder a los dispositivos de tu red, incluyendo a tus cámaras.

Algunos routers tienen desactivado UPnP por defecto. En caso de que se encuentre activado, puedes deshabilitar esta función desde sus configuraciones. Algunos dispositivos inteligentes y aplicaciones como juegos en línea y centros multimedia requieren esta función para su correcto funcionamiento, por lo que se recomienda manipular esta característica únicamente si quieres robustecer tu seguridad al máximo, pero con consciencia sobre lo que estás manipulando.

Los dispositivos IoT llegaron para facilitarnos muchas labores domésticas. En el caso de aquellos enfocados en materia de seguridad, como las mencionadas cámaras, es imprescindible manejarlas con los resguardos pertinentes, para que cumplan a cabalidad su función, sin transformarse en un medio para aquello que buscan evitar.