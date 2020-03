Una red social para que los papás (solteros, divorciados, viudos, casados…) planeen cosas con sus hijos

Hay muchas redes sociales de mamás y muchos grupos de mensajería de madres de alumnos, pero no es tan sencillo encontrar algo en la web social para los papás, por eso nos ha llamado la atención este nuevo proyecto nacido en Suecia.

Se trata de dad.do, un proyecto creado por un papá de Estocolmo para ayudar a otros papás a encontrar actividades para hacer con sus hijos durante el fin de semana.

Lo presenta de la siguiente forma:

Siendo padre de ahora dos niños, a menudo me encontraba un sábado por la mañana sin planes de cosas que hacer con los niños, eso significa que generalmente terminamos yendo a nuestros lugares habituales. Lo cual, para ser honesto, puede volverse aburrido a veces.

En la web quieren llamar la atención de los que no encuentran opciones:

Admitámoslo, papás: somos malos para elaborar planes para los fines de semana. Despertarse un sábado e intentar encontrar algo que hacer con los niños puede parecer poco inspirador.

La web, que ya se encuentra en beta pública, nos invita a registrarnos para encontrar cosas que hacer, pero antes hay que contar algo de nosotros, como qué nos gusta hacer en nuestro tiempo libre. Planean preparar opciones para los fines de semana personalizados en función de la ciudad en la que nos encontremos. Una vez dentro veremos consejos de otros padres, como «ve con bicicleta por el parque tal», o «ve a nadar al lago cual», aunque puede tardar algo en rastrear actividades de nuestra ciudad.

En muchas casas es la madre la que planea el fin de semana, y en muchas otras no lo planea nadie. Muchas veces se queda con gente de los grupos de Whatsapp, pero allí suelen reunirse las madres de los alumnos del cole, no hay muchos grupos de padres. Esta situación hace que no sea fácil para un padre soltero, divorciado o viudo aumentar su vida social fuera del trabajo, principalmente si no está en la ciudad en la que creció.

Proyectos como dad.do quieren encontrar la solución para un tipo de usuario cada vez más frecuente. Estaremos atentos a su evolución.

Podéis probarla en dad.do.