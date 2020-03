Canyon presenta la bicicleta eléctrica Pathlite: ON, con 150 km de autonomía

El fabricante de bicicletas alemán Canyon, ha presentado al mercado una nueva eBike que presume un diseño de clase A y prestaciones para manejar todo en condiciones duras: hablamos de la Pathlie: ON y sus 5 variantes.

Esta bici ha sido fabricada especialmente para jornadas de trekking o senderismo por la montaña, aunque también deja saber que cuenta con la potencia y diseño para otras condiciones. Aquí tenemos las características más importantes.

Con qué características ha sido presentada la Pathlie: ON

Lo primero a comentar es el motor de la bicicleta, el cual cuenta con la participación de Bosch con su Performance Line CX, montado en el pedalier. Esta pieza fundamental pesa solo 2.9 kg y posee una energía de 500 Wh para proporcionar hasta 75 Nm de torque (en los modelos más caros se añade una segunda batería de 500 Wh a un tubo descendente). La batería provee energía a la pantalla LED para mostrar su carga, nivel de asistencia y otros datos.

En lo que respecta a la autonomía, se estima un alcance de hasta 150 km con velocidad promedio de 22 km/h y cadencia de 45 rpm (en un conductor con peso de 100 kg más el peso de la bici). El peso inicial de la eBike es de 21 kg y va aumentando hasta los 27 kg.

Las ruedas de tamaño específico es otro de los puntos destacados que presume el fabricante en esta bicicleta que llega en cinco tamaños, de XS a XL. Aquí encontramos 27.5 pulgadas en los cuadros XS y S y 29 pulgadas en las M, L y XL.

Adicional a esto, nos topamos con una horquilla de suspensión Suntour XCR con 100 mm de recorrido y bloqueo. Lo anterior sirve para una posición de conducción vertical, gracias a estar acoplada a un conjunto de marcos de aleación. En cuanto a los neumáticos, destacan unos Schwalbe G-One Allround de 57 mm de ancho, diseñados para ofrecer agarre y una conducción más cómoda.

Entretanto, el modelo más lujoso de los hermanos ostenta una rejilla trasera que puede transportar hasta 25 kg y también un punto de remolque Croozer para carga adicional. Tampoco hay que dejar atrás que las bicis de mayor gama poseen un sistema de luces Supernova con luz frontal de inmersión. Este se encuentra controlado a través de un interruptor que se puede ubicar en el lugar donde vaya más cómodo.

Precios de todos los modelos de la eBike Pathlite: ON

A continuación dejamos el listado de precios de cada una de las variantes de esta bici eléctrica que ya se encuentra disponible para su envío:

– Canyon Pathlite: ON 5.0: 2.499 euros es el precio por el modelo básico.

– Canyon Pathlite: ON 6.0: en su color verde, la Pathlite: EN 6.0 se puede adquirir por 2.799 euros.

– Canyon Pathlite: ON 7.0: desde el sitio web oficial de Canyon se revela que el modelo 7.0 está disponible por 2.999 euros.

– Canyon Pathlite: ON 8.0: 4.399 euros es el precio que se tendrá que desembolsar para llevarse este modelo a casa.

– Canyon Pathlite: ON 9.0: la versión más exclusiva contará con engranaje Shimano Deore XT M8100 de 12 velocidades, guardabarros, pata de cabra y estante (entre otros accesorios) y estará a la venta desde 4.999 euros.

Como veis, continúa siendo una inversión enorme, solo accesible para un puñado de monederos.