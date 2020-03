Youtube quita los anuncios a los vídeos sobre coronavirus

Ya hay miles de vídeos en Youtube hablando sobre coronavirus, con opiniones basadas en experiencias, consejos y, por supuesto, mucha desinformación que solo contribuye a aumentar el caos.

Google lo sabe, está pendiente del tema, y ahora ha tomado una decisión: eliminar los anuncios de los vídeos que tratan sobre el coronavirus.

No es la primera vez que YouTube desmonetiza videos sobre temas delicados en el pasado. En los términos de uso indican que no son aptos para publicidad los vídeos sobre eventos recientes con pérdida de vidas, y aunque muchos lo atribuyen a ataques terroristas, una epidemia de este tipo también podría asociarse.

Tom Leung, oficial de producto en YouTube, dijo que todos los videos centrados en el coronavirus serán desmonetizados hasta nuevo aviso, una decisión creada para proteger a los anunciantes.

Algunos Youtubers intentan no hablar del tema en el vídeo. Es el caso de Jonathan Downey, que dirige el popular canal de juegos Spawn Wave, quien hizo un video reciente sobre el cierre de la Conferencia de Desarrolladores de Juegos y no usó la palabra «coronavirus» para no caer en la red y poder monetizar, aunque no le funcionó, sus anuncios fueron cancelados igualmente.

Hablar sobre la cancelación de eventos, sobre posibles remedios, sobre consejos de higiene… nada de esto podrá usarse en Youtube si el objetivo es ganar dinero, aunque se usen abreviaturas a la hora de mencionar el virus en cuestión.

El caso es que algunos canales de noticias sí pueden hacerlo sin problemas, ya que ellos mismos proporcionan sus anuncios. Esto hace que los youtubers tengan cada vez más claro que hay una lista blanca de grandes canales, y que es imposible competir con ellos en determinados sectores.