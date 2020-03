Cómo borrar el fondo de un vídeo sin saber de edición

Hace ya varios meses hablamos de una herramienta que permite eliminar el fondo de una fotografía en pocos pasos, sin necesidad de tener conocimiento de edición de imagen. Hoy haremos lo mismo con el mundo del vídeo, incluyendo Gifs.

Se trata de una herramienta web en la que solo tenemos que subir el vídeo deseado y obtener el resultado, sin necesidad de instalar nada en el ordenador ni de tener que realizar ajustes complejos.

Para usarlo solo es necesario entrar en unscreen.com, una herramienta para eliminar el fondo de cualquier GIF o video en segundos. Se ha usado con la tecnología de remove.bg, y se han enfocado en la consistencia temporal y el suavizado para obtener un resultado de buena calidad.

Unscreen no solo elimina el fondo de cualquier video o GIF, también puede agregar fácilmente uno nuevo.

Es posible cargar cualquier archivo de video MP4, MOV, WEBM, OGG o GIF si el navegador web lo admite. No existe un tamaño o resolución máxima de archivo, sin embargo, los archivos grandes y las resoluciones altas tardarán más en procesarse y podrían no funcionar en dispositivos con pocos recursos de hardware. El video de entrada puede tener cualquier duración, pero solo se procesarán los primeros 5 segundos. Por el momento, Unscreen no admite la transmisión en vivo de videos.

Podemos descargar el video resultante como un archivo GIF, PNG animado o ZIP de fotogramas individuales PNG. Actualmente no es posible descargar un MP4 u otro formato de video, pero podemos importar el video resultante a un software de edición de video y seleccionar cualquier otro formato de salida.

La solución es gratuita, aunque en el futuro ofrecerán funciones adicionales como una actualización paga. Unscreen Pro permitirá videos de alta calidad sin marca de agua (Full HD) en formatos de exportación de video adicionales completos, como MP4 y acceso a API.