Una web para crear tu propia música relajante

Cuando hablamos de música relajante, tenemos el tema bien cubierto.

Durante los últimos años hemos ido publicando decenas de webs que nos ayudan a personalizar música ambiental, desde las más orientadas al yoga a las ideales para tener de fondo en un comercio.

Entre los recursos de los que hemos hablado, tenemos:

– Tres sitios web con sonidos relajantes para trabajar o estudiar

– Opciones para crear tu propia música relajante

– Relaxing World, para generar sonidos ambientes relajantes y envolventes

– Sitios web para crear sonidos relajantes

– Noisli, la plataforma de sonidos ambientales, lanza nueva versión

Como veis, opciones no faltan, pero eso no significa que no estemos atentos a nuevos proyectos de esta categoría, y hoy os hablamos de uno que lanzaron a finales de 2019: soundscape.world.

Se trata de una sencilla pero agradable web en la que tenemos que elegir uno de los tres temas principales. Una vez dentro, veremos un fondo de pantalla y una serie de opciones en el lateral izquierdo para crear sonidos de todo tipo, desde ritmos a melodías. Podemos mezclarlos y gestionar la intensidad de cada pista de audio, para que el resultado sea realmente único.

También podemos activar el modo aleatorio (random) para que el sistema ofrezca su propia música.

El único problema es que puede ser muy repetitivo, no es lo mismo mezclar ritmos que sonidos de chimenea, y en algunas combinaciones se nota mucho el corte del loop, lo que hace que nos desconcentremos si lo que estamos intentando es dormir, por ejemplo.

Estaremos atentos a su evolución. Mientras tanto, os recomiendo navegar por las opciones de las que hemos hablado en el pasado.