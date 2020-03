Tidal, nuevo proyecto de Google para proteger al mar y a sus habitantes

Alphabet, empresa madre de Google, quiere ahora preocuparse del océano, y para ello ha anunciado la misión Tidal, con el objetivo de proteger el mar y sus habitantes acuáticos.

No es la primera vez que se preocupan de algo así, en el pasado lanzaron el Proyecto Foghorn para convertir el agua de mar en un combustible neutral en carbono, pero ahora tienen como objetivo algo mucho más extenso.

Tienen los detalles ya disponibles en blog.x.company, blog del laboratorio «x», de donde han salido proyectos muy interesante, como Waymo (automóviles autónomos), Wing (drones de entrega), Loon, (globos de internet) y Verily (salud) ). Allí indican que la humanidad no puede proteger lo que no entiende, y para ello comenzarán a implantar un sistema de cámaras que ayuden a monitorear y comprender mejor a cada pez existente en diversas granjas.

Empiezan de esta forma porque consumir peces es muy más ecológico que consumir otras fuentes de proteínas animales. Los peces desempeñan un papel fundamental en la alimentación de 3.000 millones de personas en la actualidad, y ayudar a los acuicultores es fundamental tanto para la humanidad como para la salud del océano.

Las cámaras subacuáticas usan visión por computadora para detectar comportamientos de los peces, información que ayudará a los profesionales a tomar decisiones más inteligentes y más respetuosas con el medio ambiente, como la cantidad de alimentos que se colocan en los corrales, por ejemplo.

Según el Financial Times, Tidal está trabajando con granjas en Europa y Asia para rastrear especies de peces como el salmón, entre otros, pero aún no se sabe si el lanzamiento global será o no a gran escala.

Dejaron claro que los pescadores de peces son «solo un área» en la que se centra el equipo.

A medida que validamos nuestra tecnología y aprendemos más sobre el medio ambiente oceánico, planeamos aplicar lo que hemos aprendido a otros campos y problemas, con la ayuda de expertos en salud oceánica y otras organizaciones ansiosas por encontrar nuevas soluciones para proteger y preservar este precioso recurso.

Tal y como ellos mismos dicen, la Tierra es un planeta único, porque es el planeta azul. Debemos trabajar más para protegerlo, y eso es lo que motiva al equipo de Tidal. El océano proporciona alimentos y medios de vida para miles de millones de personas, es el filtro de aire del planeta, el regulador de temperatura y la canasta de alimentos en uno.

Seguramente quien no estará feliz con este proyecto es la empresa de audio Tidal (competencia de Spotify), quien notará efecto en su estrategia SEO, sin duda.