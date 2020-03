3 formas de comenzar una videoconferencia sin necesidad de registros

Hoy en día es muy fácil realizar una videoconferencia sin necesidad de usar Whatsapp, Skype ni ninguna de esas plataformas que requieren registro de usuario, teléfono, email y demás.

En la lista de hoy hablaremos de tres opciones que permiten la videoconferencia en pocos segundos, siendo solo necesario en la mayoría de los casos informar el nombre de la sala y el nombre del usuario:

Más sencillo imposible. Solo tenemos que informar el nombre de la sala, no es necesario poner nombre de usuario. Si el nombre de la sala ya existem comenzará la acción. Al divulgar la sala a otras personas, podrán juntarse con lo límites de la plataforma: 5 usuarios por 65 minutos o 20 usuarios por 35 minutos.

La comentamos hace unos días. Es más completa que la anterior, ya que cuenta con opción de Agendas cronometradas, notas de colaboración, comentarios no verbales y espacio privado para reuniones. La versión que no requiere identificación es más limitada.

El funcionamiento básico es igual al anterior, pero además de informar el nombre de la sala tendremos posteriormente que indicar quiénes somos, para que los otros participantes sepan con quién hablan.

Las salas están limitadas a 15 personas.

Otra solución sencilla que solo requiere poner el nombre de la sala. Al hacerlo se genera un link que podremos divulgar con otras personas, de forma que al hacer click en él, la videoconferencia comenzará.

Es importante tener en cuenta que estas soluciones tienden a desaparecer rápidamente si no encuentran un modelo de negocio adecuado (parece que team video sí lo tiene), de forma que no os extrañe si alguna deja de funcionar en unos años (esperemos que no).