Nuevas tarjetas de perfil de Búsqueda de Google

Google está preparando tarjetas de perfil público para cualquier persona que tenga cierta presencia en Internet, algo que puede ayudar mucho a buscar personas.

Se trata de una función que está implementando semejante a lo que hizo con Google Plus en su tiempo. No quieren que al buscar a alguien que no sea famoso aparezcan los links de sus redes sociales uno después de otro, quiere organizar el tema, y para ello tendremos tarjetas de perfil público personalizables para los usuarios.

No será necesaria la interacción, cualquiera puede simplemente buscar nuestro nombre y obtener la información que elijamos compartir previamente. Eso es importante, ya que podremos controlar lo que queremos mostrar al mundo y lo que no. Si no queremos mostrar el perfil de Facebook pero sí el de Twitter y el de Pinterest, adelante. Los resultados de la búsqueda se mantendrán bajo la tarjeta, sin ningún cambio.

Estas tarjetas han aparecido en tres páginas de soporte de Google Search (aquí, aquí y aquí, pero aún no se ha hecho la noticia pública.

Comentan en androidpolice que será posible informar un problema con una tarjeta, así como cómo crear y editar nuestra propia tarjeta.

Solo tendremos que identificarnos, buscar nuestro nombre y pulsar en «agregarme a google» o «editar el resultado de mi búsqueda», de forma que la opción para crear la tarjeta estará en la parte superior.

Se requiere cierta información, como nombre, ubicación, resumen y ocupación, necesario para que se distinga de otras personas con el mismo nombre.

Aún no sabemos cuándo se lanzará, pero estaremos atentos, por supuesto.