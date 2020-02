Cómo saber dónde has iniciado sesión de Instagram, Twitter o Facebook

No siempre que ingresamos a nuestro Facebook, Twitter o hasta incluso el Instagram, lo hacemos desde nuestro propio dispositivo. En algunos momentos perfectamente lo podemos hacer mediante el ordenador, la tablet o el móvil de un amigo, familiar, etc.

Sin embargo, debemos tener en cuenta, por obvias cuestiones de seguridad, que hay que tratar de no ingresar nuestras cuentas en dispositivos de terceros o extraños, y muchos menos dejarlas abiertas. Pero, si eso llegar a pasar, tenemos diversas opciones que nos mantendrán alertados sobre inicios de sesiones no conocidos.

En Facebook

La red social de Mark Zuckerberg cuenta en el apartado de «Configuración» con un área específica llamada «Seguridad e inicio de sesión», en donde nos encontraremos con una completa lista denominada «Dónde iniciaste sesión», que es a lo que vamos.

Aquí nos indicarán todos los dispositivos eléctricos en los que se ha accedido a nuestra cuenta, desde que lugar se ha accedido y si aún se encuentran vinculados a la misma. Esto resulta bastante útil, ya que te da la posibilidad de saber con exactitud si aún se encuentra activa tu sesión en el celular del amigo al que le pediste ingresar tu cuenta, ya sea para verificar tus mensajes, compartir publicaciones, etc.

En Instagram

Para la red social Instagram hay un proceso similar que realizar para acceder a esta información, y este es mediante la opción de «Actividad de inicio de sesión». Este menú (prácticamente igual al de Facebook) te permite observar todos los inicios de sesión que han sido registrados, y a través de Google Maps, podrás ver desde que lugar exactamente fueron concretadas dichas conexiones.

Podrás eliminar igualmente cualquier sesión que no hayas abierto, que parezca sospechosa o que hayas efectuado en cualquier dispositivo de un conocido pero que no pudiste cerrar por cualquier motivo, así que no hay muchos problemas en esta carretera de Instagram. Eso sí, de las 3 redes sociales, Instagram la pone más fácil al mostrar un mapa con la ubicación exacta.

En Twitter

Por último, Twitter nos ofrece un menú más sofisticado y complejo en comparación a los de Instagram o Facebook, dándonos una que otra opción adicional para estar más informados respecto a la privacidad de nuestra cuenta. Primero que todo, tendremos que ingresar en el apartado de «Cuenta» y encontrar la selección de «Datos y permisos». Luego, mediante la pestaña de «Aplicaciones y sesiones», ya estaremos en el punto donde debería estar la lista de todas las sesiones que has abierto y también de las que se encuentran abiertas en ese preciso momento.

Al igual que en el las dos redes anteriores, aquí podrás cerrar cualquier inicio de sesión sospechoso que tu no recuerdes haber conectado o, simplemente cerrar todas y cada una de las sesiones abiertas, aunque esto conllevará a que se cierre también la sesión a la que te encuentras conectado comúnmente, por ejemplo la de tu móvil.