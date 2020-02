Series y películas que serán estrenadas en Netflix en marzo de 2020

Netflix ha preparado una buena cartelera de títulos para el mes de marzo. Incluyendo series, películas y documentales, tenemos hasta 46 entregas para el tercer mes del 2020.

La plataforma trae nuevas temporadas de series reconocidas como Élite, Ozark y Dirty Money, entre otras. No obstante, también hay que echarle un vistazo a todo lo nuevo que estará aterrizando en la aplicación. Aquí tenemos el listado.

Series en Netflix para marzo de 2020

– Devil May Cry, para el 1/3

– Sakura, cazadora de cartas T3, para el 1/3

– JoJo’s Bizarre Adventure T2, para el 1/3

– La heroica leyenda de Arslan, para el 1/3

– Castlevania T3, para el 5/3



– Paradise Police Parte 2, para el 6/3

– El protector T3, para el 6/3

– Vikingos T6, para el 10/3



– Los asesinatos de Valhalla, para el 10/3

– The Circle Brasil, para el 11/3

– Dirty Money T2, para el 11/3 (docuserie)

– Élite T3, para el 13/3



– Beastars, para el 13/3

– Mujeres de la noche, para el 13/3

– Viaje sangriento, para el 13/3

– Kingdom T2, para el 13/3

– Feel good, para el 19/3

– Carta al rey, para el 20/3



– Vampiros, para el 20/3

– Rétame, para el 20/3

– Greenhouse Academy T4, para el 20/3

– Dino Girl Gauko T2, para el 20/3

– La próxima gran aventura de Archibaldo T2, para el 20/3

– Madam C. J. Walker: Una mujer hecha a sí misma, para el 20/3

– Brooklyn Nine-Nine T6, para el 22/3

– 7Seeds T2, para el 26/3

– Black Lightning T3, para el 26/3

– Unorthodox, para el 26/3

– Ozark T3, para el 27/3



Películas en Netflix para Marzo de 2020

– La princesa Mononoke, para el 1/3

– El cuento de la princesa Kayuga, para el 1/3

– El viaje de Chihiro, para el 1/3

– Nausicaä del valle del viento, para el 1/3

– Arrietty y el mundo de los diminutos, para el 1/3

– Mis vecinos los Yamada, para el 1/3

– El regreso del gato, para el 1/3

– El silencio de la ciudad blanca, para el 6/3



– Spenser Confidential, para el 6/3



– Sitara: que las niñas sueñen por fin, para el 8/3

– Chicas perdidas, para el 13/3

– El hoyo, para el 20/3

– Ultras, para el 20/3



– Fangio, el hombre que domaba las máquinas, para el 20/3, documental

– Hogar, para el 25/3

– Curtiz, para el 25/3

– Tigertail, aún por concretar la fecha.