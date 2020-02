Tech Spirit Barcelona, lo que nace al cancelarse el MWC y el 4YFN

Tanto en pequeños emprendedores como en grandes empresas, la frustración generada por la cancelación del 4YFN y del Mobile World Congress (MWC) fue evidente de forma inmediata, pero eso no ha impedido que nazca Tech Spirit Barcelona.

Se trata de una iniciativa que surgió de manera espontánea tras la cancelación de dichos eventos, liderada por Barcelona Tech City, y capaz de obtener 5.000 registros para asistir a varias actividades distribuidas entre la Casa Llotja de Mar de la Cambra de Comerç de Barcelona, el 22@ y otros puntos de Barcelona.

El evento se está celebrando esta semana (comenzó el 23 de febrero y durará hasta mañana día 27) y no hemos podido dejar de participar en él. Ayer estuvimos en uno de ellos, en Tech4SDG, donde pudimos escuchar a varias empresas e instituciones comentando lo que están haciendo para mejorar el mundo.

Fantástica idea para hacer networking en eventos #Tech4SDG pic.twitter.com/HV6zxBYxvQ — WWWhatsnew (@wwwhatsnew) February 25, 2020

También durante el día de ayer se celebraron más de 30 actividades por y para emprendedores en las que se ha contado con participantes como el Chef Ferran Adrià, los fundadores de eDreams y Glovo, Chartboost y la mesa redonda Female Funding, We’ve got a problem.

Vimos también entrega de premios, como a Heura (Foods for Tomorrow), empresa ganadora que recibió 5.000 euros y el acceso a un programa de acompañamiento internacional en Silicon Valley, y hoy seguiremos participando de charlas, como Research in tech: Why, how and myths con Mar Gonzalez (Microsoft Research) y Carlos Herrera (Cabify), New Local héroes con Andrés Bou (SocialPoint), Carlota Pi (Holaluz), JC Taunay (TravelPerk), Albert Bosch (Housfy) y Alvaro Córdoba (Badi), ¿Cómo preparar un éxit? con Lucas Carné (Privalia Founder), Iñaki Ecenarro (Founder Trovit) y Miguel Vicente (Antai VB), o American Case: How to become a global leader con Jerome Engel (Berkeley – Haas) y Oscar Sala (The Collider – MWC), entre otras.

45 actividades en la Llotja de Mar, 108 eventos en toda la ciudad, unos 60 ponentes nacionales e internacionales, 100 inversores de capital riesgo… todo organizado en muy pocos días, con una web en la que se explica todo lo que se ha preparado para mostrar cómo es posible hacer cosas cuando varias organizaciones se sincronizan de forma adecuada: techspirit.barcelona.