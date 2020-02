Así es el nuevo Huawei P40 Lite, el pequeño y adelantado miembro de la familia P40

View this post on Instagram

Así es el nuevo Huawei P40 Lite que acaban de presentar hace unos minutos – Para consumidores jóvenes a un precio asequible – Cámara cuádruple trasera. Dicen en la nota: "La cámara principal de 48MP es compatible con la última tecnología de composición de fotogramas múltiples de Huawei, capaz de producir colores sorprendentes al unir varias fotos tomadas en una sucesión rápida. La lente de ultra gran angular de 8MP ofrece un campo de visión de 120°, que es ideal para paisajes, arquitectura y fotos grupales. La lente macro puede enfocar objetos de cerca a una distancia de 4 cm, lo que aporta versatilidad a la potente configuración del dispositivo. La configuración de la cámara cuádruple también incluye una lente Bokeh que funciona con IA para simular efectos naturales de poca profundidad de campo para llevar los retratos a un nivel superior. Además, el sistema de cuádruple cámara del nuevo HUAWEI P40 lite admite el modo Super Night, lo que permite a los usuarios captar excelentes fotos nocturnas cuando se desplazan, sin usar un trípode. Para los videos, HUAWEI P40 lite admite un potente editor de video IA que se puede usar para incorporar música de fondo y recortar secuencias, lo que facilita a los usuarios crear contenido atractivo para redes sociales estén donde estén." – Kirin 810 con el proceso de 7 nm líder en la industria. – RAM de 6 GB – cuadro de chat del juego, los usuarios pueden agregar un cuadro de chat de WhatsApp a la interfaz del juego y ajustar su tamaño y posición de manera flexible. De esta manera, los usuarios pueden jugar y chatear al mismo tiempo sin perderse ningún momento divertido de juego. – batería de 4200 mAh de alta capacidad con soporte para la solución HUAWEI SuperCharge de 40 W certificada por TÜV Rheinland. Se puede cargar al 70% en solo 30 minutos. – EMUI10 – Precio inicial de 299€ (6 GB + 128 GB de almacenamiento) y estará disponible a partir de 2 al 16 de marzo en pre-compra. #wwwhatsnew #tecnología #huaweip40lite #huaweip40