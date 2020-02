Youtube Music nos permitirá subir nuestra propia música

Google Play Music desaparecióm pero cuando estrenaron YouTube Music Google prometió transferir todas las funciones del servicio desaparecido.

Poco a poco lo hemos ido viendo, y ahora ya estamos con la opción de carga de música propia en YouTube Music, tal y como podemos ver en la página de soporte de la plataforma.

En lo que respecta a las subidas, especifican:

– La música que subas no influirá en tus recomendaciones musicales de YouTube Music.

– Solo tú podrás reproducir la música que subas. Ningún otro usuario de YouTube Music tendrá acceso a ese contenido.

– Si compartes una lista de reproducción con otros usuarios y contiene música que hayas subido, estos no podrán reproducir dicha música (ni aunque sean miembros de tu plan familiar de Google o YouTube).

– Puedes reproducir las canciones que hayas subido en segundo plano, sin anuncios y sin conexión, incluso si no tienes una suscripción activa a YouTube Music Premium. También puedes enviar contenido subido o reproducirlo en altavoces inteligentes y en Sonos.

– Todos los usuarios de YouTube Music pueden crear listas de reproducción con música subida y canciones de YouTube Music.

– Solo se pueden subir archivos de audio y sus metadatos y carátulas asociados. No se admiten archivos de vídeo, PDFs ni ningún otro tipo de contenido.

– YouTube Music eliminará automáticamente las copias duplicadas de tu biblioteca si se ha subido el mismo contenido varias veces.