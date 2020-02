Notificación buscar mi móvil 1 1 en teléfonos Samsung ¿Qué significa?

Seguramente muchos de vosotros habréis recibido durante las últimas horas una extraña notificación en vuestro móvil Samsung, una que dice: Buscar mi móvil seguidos de dos 1, uno en cada línea. Es un error de la empresa, nada preocupante.

Ha ocurrido en miles de Samsung Galaxy en todo el mundo: una notificación push «Find My Mobile» con un «1» que se ha mostrado en varios modelos (ya identificados en el Samsung Galaxy S8 + y Galaxy A50S, pero hay otros modelos «víctimas» del error).

El «1» no tiene link, por lo que se deshecha amenaza directa, y aunque algunos usuarios indican que han visto un aumento en el uso de la batería por la aplicación Find My Mobile, no es el caso de la mayoría.

Según el usuario de Twitter Audrey Heather, un representante de Verizon le dijo que Samsung «envió accidentalmente» la notificación push a varios usuarios. La compañía también lo ha informado a la publicación coreana Yonhap News: fue una prueba interna que salió mal y que no tiene ningún efecto en los teléfonos de los destinatarios.

En Samsung España también han informado del error:

No se preocupe, se trata de una notificación enviada por error mientras se hacían pruebas en los servidores que no ha tenido ningún efecto en su terminal, ni tampoco se ha producido una incidencia con su privacidad. Lamentamos las molestias que pueda haberle causado💙📲 — Samsung España (@SamsungEspana) February 20, 2020

Como se puede ver en el Tweet:

No se preocupe, se trata de una notificación enviada por error mientras se hacían pruebas en los servidores que no ha tenido ningún efecto en su terminal, ni tampoco se ha producido una incidencia con su privacidad. Lamentamos las molestias que pueda haberle causado

De forma que no es necesario alertarse ni preocuparse con el tema. Borrad la notificación y a seguir viviendo como si nada.