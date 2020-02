7 alternativas para firmar documentos en PDF

La era digital le ha otorgado a diversas actividades profesionales la oportunidad de transformar muchos procesos y tareas. Entre aquellos cambios, el uso de firmas digitales es cada vez más adoptado como una alternativa para facilitar la creación y gestión de documentos oficiales, los cuales requieren ir firmados.

Alternativas hay muchas, para ordenadores, móviles, de pago y gratuitas. El presente listado enumera nuestra selección de las mejores.

HelloSign

Esta alternativa llega de la mano de Dropbox. Mediante una app disponible para iOS y Android, ofrece una solución bastante completa, permitiendo escanear documentos con la cámara o importar un archivo, el cual posteriormente podrás editar, llenar sus campos, agregar una firma y exportarlos como PDF. Se destaca el detalle de que las firmas emitidas a través de HelloSign tienen validez legal y que cuenta con una API para usuarios más avanzados.

Ofrece integraciones con Google Drive, Google Docs, G Suite, Dropbox, Box, una serie de CRMs y otras apps.

Su plan gratuito se limita a 3 documentos por mes y sus planes de pago van desde los $13 USD mensuales, los cuales cuentan con una prueba gratuita de 30 días.

Enlace: HelloSign

DocuSign

Este servicio ofrece mediante su app y web una serie de herramientas para crear y firmar documentos, gestionar acuerdos, contratos y más. Se perfila como una aplicación de mayor utilidad para servicios financieros, bienes raíces, la banca, servicios de ventas y recursos humanos.

Cuenta con más de 350 integraciones preconfiguradas con otras aplicaciones, como Salesforce, Microsoft, SAP, Google, Oracle, Box y Workday.

Su API ofrece la posibilidad de conectar y ampliar este servicio con otras herramientas.

Esta aplicación es de pago, sus planes van desde los $10 USD mensuales, aunque también cuenta con una prueba gratuita de 30 días.

Enlace: DocuSign

DottedSign

Disponible para ejecutarse desde la web o mediante sus apps para iOS y Android. Permite importar documentos con la cámara del dispositivo o desde la galería, correo, Google Drive, DropBox y Kdan Cloud y otras aplicaciones. Permite trabajar colaborativamente, entre varios firmantes conectados a través de la nube.

Se puede hacer un seguimiento al estado de los documentos, los cuales una vez listos quedarán disponibles para su descarga en PDF. Todo el proceso se encuentra asegurado bajo un sistema de encriptado.

Cuenta con un plan gratuito limitado a tres documentos por mes. Sus planes de pago son de $9.99 USD al mes, con un descuento disponible si se contrata el año. También cuentan con soluciones a escala de empresas.

Enlace: DottedSign

SignRequest

Otra solución para firmar documentos en línea. Este servicio se basa totalmente en la web y ofrece la capacidad para trabajar colaborativamente.

Esta herramienta además permite a sus usuarios crear plantillas, cuentas personalizadas, trabajar con otros usuarios y hacer envío masivo de documentos.

Quienes se suscriban a un plan de pago podrán acceder a su historial de documentos trabajados, los cuales son almacenados en un apartado dedicado.

Se integra con las apps de Google, Slack, Salesforce y otras alternativas.

Su plan gratuito está limitado a 10 documentos por mes y sus planes de pago van desde los €7 por usuario al mes.

Enlace: SignRequest

Adobe Fill & Sign

Como su título indica, esta app es parte de la familia Adobe Document Cloud. Es de carácter gratuito y está disponible para iOS y Android.

Funciona a través de tres sencillos pasos: Rellenar, firmar y enviar. Pueden cargarse documentos desde la galería u otra aplicación (como el correo electrónico, por ejemplo), para luego llenarlos haciendo uso de un lápiz electrónico o un dedo sobre la pantalla.

Los formularios editados pueden exportarse como PDF y enviarse por correo electrónico directamente desde la aplicación.

Enlace: Adobe Fill & Sign

DocHub

Esta herramienta web permite firmar y editar documentos PDF, junto con la posibilidad de crear plantillas en base a ellos.

Se integra con Gmail, Google Drive and Dropbox y además de contar con la opción de exportar el documento editado directamente a PDF, también permite generar un link desde la aplicación, para compartirlo fácilmente sin intermediar la descarga de un archivo.

Su plan gratuito permite tiene un tope de 5 documentos al mes y 2000 documentos por cuenta. Su opción de pago cuesta $6.99 USD al mes, la cual además de permitir trabajar con una cantidad ilimitada de archivos, añade nuevas características.

Enlace: DocHub

SignOnDoc

Esta herramienta web cuenta con una nutrida galería de documentos que se pueden usar como plantilla, pero están todas en inglés. No obstante, también puedes trabajar con tus propios documentos. Se puede integrar directamente con tu navegador, mediante sus extensiones para Chrome y Firefox.

Su plan gratuito no tiene grandes limitaciones, salvo el tope diario de 6 documentos y el almacenamiento de un respaldo de aquellos sólo por dos días.

Sus planes de pago cuentan con 14 días de prueba gratuita y sus precios van desde los $0.99 por un documento y $8.99 por mes.

Enlace: SignOnDoc

Si aún no has implementado algún sistema para agregar tu firma digitalizada a tus documentos, con estas herramientas ya no necesitarás imprimir para firmarlos y luego volver a digitalizarlos. En caso de que para ti esta ya sea una práctica recurrente, puedes darle una oportunidad a alguna nueva opción tomada desde este listado.

Como un consejo aplicable para cualquier servicio de esta categoría, si te preocupa el resguardo de tus documentos, siempre es bueno revisar la política de privacidad de la aplicación que usarás.