La autenticación de dos factores es desde hoy obligatoria para todos los usuarios de Ring

Ring, la compañía de Amazon dedicada a las soluciones de seguridad en el hogar, quiere dejar atrás una etapa marcada por la debilidad de sus medidas de seguridad que ha llegado a provocar incluso que empleados (ya despedidos) de la misma hayan accedido indebidamente a los datos y vídeos de los usuarios.

En este sentido, y adelantándose a Nest de Google, desde hoy, todos los usuarios tendrán que usar obligatoriamente la autenticación de dos factores a la hora de acceder a sus cuentas de usuario. Aclarar que la autenticación de dos factores era opcional hasta ayer, siendo obligatorio a partir de hoy.



En cada inicio de sesión, los usuarios recibirán un código de seis dígitos que tendrán que introducir previamente al acceso a sus cuentas. Dichos usuarios podrán establecer que estos dígitos sean enviados bien a sus direcciones de correo electrónico o bien a sus teléfonos móviles a través de mensajes SMS.

Con ello, Ring quiere garantizar que sean únicamente los usuarios quienes accedan a sus cuentas. En esto se incluyen también a los usuarios compartidos que estén incluidos en las cuentas de los usuarios de Ring.

Por otro lado, Ring ha pausado temporalmente el uso de la mayoría de servicios de análisis de terceros tanto en las aplicaciones como en el sitio web de Ring. La compañía quiere ofrecer más controles a los usuarios a través del Centro de control antes de reanudar el uso de los mismos y puedan decidir si participar o no.

Igualmente, los usuarios de Ring pueden desde ahora optar por no participar en la recepción de anuncios personalizados. En este aspecto, Ring aún deja las puertas abiertas a que los usuarios puedan encontrarse ocasionalmente con algo de publicidad pero de manera no personalizada. Con esta opción, Ring no compartirá información con terceros.

Y por último, Ring añade una serie de pautas a seguir por los usuarios para mantener sus cuentas seguras. Dado que la seguridad y privacidad son elementos de mayor importancia, y dado los problemas acontecidos en el pasado, Ring quiere pasar página y ofrecer a los usuarios la privacidad, seguridad y control que necesitan para usar sus dispositivos y servicios de manera segura.