Ejecuta apps de Android, sin emuladores, con Anbox en Linux

Para ejecutar aplicaciones Android en un PC, por lo general se citan como opciones la instalación de emuladores, máquinas virtuales o incluso, la posibilidad de utilizar una distribución del mismo Android, adaptada para ordenadores.

Un antecedente bastante conocido es que Android y Linux comparten la misma raíz como sistema operativo. Sin embargo, la ejecución de aplicaciones de aquel sistema operativo móvil en un PC no es tarea sencilla, a menos que cuentes con Anbox, una capa de compatibilidad que integra a tu Linux de escritorio la posibilidad de instalar y ejecutar aplicaciones en APK.

Muchos proyectos similares a este que se pueden encontrar fácilmente en la web, usan un emulador para ejecutar el entorno Android. La herramienta en cuestión crea un sistema emulado completo, el cual tiene su propio kernel. Anbox, por su parte, ejecuta el sistema Android bajo el mismo núcleo que el sistema operativo anfitrión. Por esta razón, no es necesaria una capa de emulación como QEMU, ya que todo se ejecuta directamente en el hardware. Este enfoque permite una integración mucho mejor lograda.

La aplicación se instala mediante el sistema snap, el cual tiene muy buena llegada en distribuciones como Ubuntu y similares. Las instrucciones de instalación las puedes encontrar en la documentación de Anbox.

Una vez instalado Anbox, aparecerá entre tus aplicaciones un modesto lanzador, el cual contiene los accesos directos hacia las aplicaciones Android que tengas instaladas en tu sistema. Tal como señala el video adjunto, las aplicaciones pueden abrirse realmente como nativas del sistema, operando como una ventana más dentro del entorno gráfico.

Para instalar nuevas aplicaciones, se hace uso del Android Debug Bridge (ADB). El proceso requiere del uso de la terminal, el cual se ilustra entre las preguntas frecuentes respondidas desde Anbox.

Tanto para generar confianza al transparentar su composición, así como también para recibir colaboraciones de mejoras, todo el código fuente está disponible bajo código abierto y se licencia bajo los términos de la licencia Apache y GPLv3.

La compatibilidad de tus apps está asegurada. Como Anbox ejecuta un sistema Android completo, conceptualmente cualquier aplicación puede ejecutarse. No obstante, hay excepciones. Si en particular una aplicación depende de alguna funcionalidad de hardware específica, como controlar el WiFi, hacer uso de la conectividad Bluetooth o el teléfono, podría presentar dificultades de comunicación con el sistema operativo anfitrión. También, si una aplicación no soporta el modo de forma libre introducido con Android 7, podría lucir defectuosa como ventana.

En cuanto a seguridad, Anbox coloca las aplicaciones de Android en una caja herméticamente cerrada, sin acceso directo al hardware o sus datos. Esto se diferencia, por ejemplo, de la capa de compatibilidad con Android que Google desarrolló para Chrome OS. A pesar de lo similar del concepto, Chrome OS no aísla estas apps de su sistema, como sí lo hace Anbox.

Su destacada integración con el sistema operativo anfitrión y su ausencia de la necesidad de virtualizar un sistema operativo adicional como consecuencia, garantiza un mejor rendimiento y potencia las funciones de aceleración de hardware.

Anbox es una solución convergente. Funciona de igual forma en una computadora portátil y un teléfono móvil, siempre que ejecuten alguna variante de Linux, claramente. Sin ir muy lejos, los orígenes de esta iniciativa radican en Ubuntu Touch, iniciativa de Canonical para llevar su sistema operativo a los móviles, la cual fue presentada en 2013, para más tarde en 2017, quedar por completo en manos de su comunidad. Ante la falta de apps, surgió esta iniciativa en búsqueda de una respuesta. Sin embargo, pensando en los usuarios que buscan ejecutar sus apps favoritas en sus ordenadores, esta se perfila como una de las mejores alternativas, similar a lo que Wine ofrece ejecutar algunas aplicaciones de Windows.

Si quieres conocer más, visita el sitio web de Anbox.