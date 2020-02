La NSA te permite programar en Python como uno de sus agentes con este curso gratuito

La Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, conocida como la NSA, se ha visto en la tarea de desclasificar parte de sus documentos para la formación interna de su personal.

Por ello, luego de darse la petición bajo la protección de la Ley de Libertad de Información junto una solicitud de un programador en Twitter, la agencia norteamericana ha publicado un documento con 395 páginas a modo de curso para aprender a programar en Python, tal y como lo hacen sus agentes.

En primer lugar, hay que comentar que la información fue dada a conocer luego de que Chris Swenson presentara en su Twitter una solicitud para acceder a la información y esta fuese respondida con 395 páginas pertenecientes al curso COMP 3321, de la propia NSA.

Free Python course materials!

I put in a FOIA request to the NSA for their Python training materials and got back a 400-page printout of their COMP 3321 training course.

So, I scanned and OCR'd it. Here is a PDF (warning: 118 MB)https://t.co/i1Fxe6G4MJ pic.twitter.com/jty7Q4PaBK

— Cupcake ✨ 🧁 (@chris_swenson) February 7, 2020