Comentarios sobre la reunión de una madre con su hija fallecida usando Realidad Virtual

Durante los últimos días hemos visto en varios medios la noticia de una madre que se reencuentra con su hija fallecida usando Realidad Virtual. Esta experiencia ha causado mucho revuelo, y la la Asociación Valenciana de Realidad Extendida (AVRE) ya ha dado su opinión sobre el asunto.

Pero veamos primero la noticia:

La semana pasada se emitió en la televisión coreana un programa especial denominado Meeting You, cuyo formato giraba en torno a la pérdida física de una niña de 7 años experimentada por una familia.

Todo iba transcurriendo normalmente, hasta llegar hacia los minutos finales de la transmisión donde el programa hace que la madre tenga una reunión con su hija fallecida a través de una recreación realizada mediante realidad virtual y registros de audio, dando al final un resultado totalmente increíble:

Las personas a cargo de esta inquietante iniciativa, no solo lograron replicar fielmente a la niña en 3D y hacer que pudiera interactuar y moverse, sino que también desarrollaron guantes sensibles al tacto que fueron dados a la madre para que pudiera usarlos, en conjunto con un equipo de VR al cual fue conectada mientras caminaba alrededor de un espacio limitado de pantalla verde.

Tras observar los pocos minutos que dura el vídeo resulta difícil como espectador determinar si esta experiencia resultó una contribución positiva para la madre en el proceso de duelo o, si por el contrario, el haber interactuado técnicamente con una replica de su hija refuerce aún más su dolor emocional.

A raíz de la noticia, la AVRE, única asociación española de profesionales de la Realidad Virtual, emitió un comunicado desde el punto de vista de profesionales de la Psicología con experiencia en el sector de la Realidad Virtual.

[…] nuestra opinión es que es necesario dar unas pautas a los medios de comunicación respecto a cómo comunicar este tipo de noticias; ya que creemos que la noticia está muy sesgada. Solo se muestran las posibilidades de la realidad virtual como herramienta para crear un «humano virtual» semejante a la persona en vida; pero no se explica con claridad en ningún momento cómo se utilizaría terapéuticamente esa herramienta, ni la evidencia que pudiera haber al respecto. De ahí la polémica que se ha generado; básicamente por el desconocimiento de cómo podría ser útil la herramienta y el problema a tratar (lo que parece ser un trastorno de duelo prolongado o trastorno de duelo complejo persistente), porque no se explica.

En la inmensa mayoría de las noticias publicadas en España, se echa en falta la parte «experta», es decir, algún profesional de la salud mental que explique cómo se hacen las intervenciones en duelo, y valore si esa herramienta y su uso, tal cual se muestra, podría ser útil y eficaz para tratar el duelo prolongado.

Actualmente existe alguna evidencia, pero aún es muy, muy escasa, sobre la eficacia de la realidad virtual en el tratamiento del duelo prolongado. Los pocos estudios que hay, se han hecho con un sistema de realidad virtual con el que una de las asociadas de AVRE ha tenido la oportunidad de trabajar, llamado «el mundo de EMMA», desarrollado por la Universidad Jaume I de Castellón, la Universidad de Valencia, y la Universidad Politécnica de Valencia; y sus características y uso son muy distintos: no recrea virtualmente ninguna situación o persona en particular, sino que se trata de un sistema flexible y adaptable el cual utiliza una serie de símbolos que representan las emociones, pensamientos, etc., de la persona que está experimentando el duelo. De tal manera que la persona pueda regular sus emociones, afrontar su dolor, y aceptar sus nuevas circunstancias. Es decir, el trabajo terapéutico utilizando la realidad virtual se hace desde la representación simbólica de la experiencia.

Se desconoce si el uso de un «humano virtual» con el cual se intenta representar a una persona ya fallecida sea mejor manera de hacer uso de la realidad virtual para afrontar el duelo, pues no contamos actualmente con estudios que avalen la eficacia de su uso de esa manera. Lo que está claro es que debemos ser cautelosos y responsables en utilizar las tecnologías, y hacerlo de la manera en que ya esté validada su eficacia. Además, el uso de estas tecnologías como herramienta terapéutica debe hacerse por profesionales de la salud.