Sony presenta mando a distancia para TV con altavoz incorporado

Cuando pensamos en mandos a distancia solemos pensar en esas cosas finas con gran capacidad de perderse entre los pliegues del sofá.

Parece que Sony ha encontrado una solución: añadir un altavoz al mando para que tenga otra utilidad y gane volumen al mismo tiempo.

Se trata del control remoto SRS-LSR200, un altavoz portátil con una batería de 13 horas, para llevar el audio del televisor a cualquier otro lugar de la casa, sin tener que aumentar el volumen de la tele y molestar a los que la están viendo.

Entre los objetivos, vemos:

– No perderemos el mando a distancia, ya que no es tan sencillo si tenemos en cuenta que pesa 630 gramos y es relativamente grande.

– Podremos escuchar la serie o película mientras hacemos la cena, para no perder mucho mientras el resto de la familia sigue viendo la pantalla.

– Tendremos una mejor calidad de audio de la TV.

El LSR200 presenta un par de altavoces estéreo de 2W y una unidad central de «voz clara» sintonizada para frecuencias de voz humana. El altavoz descansa en una base de carga que está conectada al televisor, cualquier televisor, no solo los vendidos por Sony. La base puede cargar el altavoz de cero a 100 en aproximadamente tres horas. El altavoz se comunica con la base a través de una conexión inalámbrica de 2,4 GHz y se puede usar para reproducir audio simultáneamente con los altavoces del televisor.

Cuenta también con conector para auriculares, por lo que podremos escuchar la TV sin molestar a nadie (algo también posible si conectamos la TV directamente, claro).

Su lanzamiento está programado para el 22 de febrero en Japón por 20.000 yenes, o aproximadamente 160 euros.