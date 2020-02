El MWC 2020 ha sido cancelado

El Mobile World Congress se ha cancelado.

La Asociación GSM (GSMA), que organiza el espectáculo, lo ha cancelado, después de más de una semana de expositores y empresas que se retiran del MWC por miedo al coronavirus.

Bloomberg informó que el CEO de GSMA, John Hoffman, dijo que el brote de coronavirus ha hecho que sea «imposible» celebrar el evento. El MWC tenía lugar en Barcelona el 24 de febrero.

Las infecciones por coronavirus han excedido 42.000 con el número total de muertes en más de 1.000, aunque los riesgos de infección en Barcelona no son en absoluto altos. La mayoría de las infecciones y muertes se han reportado en Wuhan y la provincia circundante de Hubei en China, pero al menos 25 países han reportado casos. La GSMA había tratado de disipar los temores con un aumento de las medidas de desinfección en el sitio, recomendando a los asistentes que no se den la mano e incluso prohibiendo a los visitantes que viajan desde la provincia de China donde se descubrió por primera vez el coronavirus, pero no ha servido de nada: la presión les ha hecho cerrar la puerta.

La GSMA es un organismo comercial de la industria que representa a más de 1.200 empresas en todo el ecosistema móvil, por lo que el impacto económico que sufrirá la ciudad será enorme, tanto de ingresos en el propio congreso como en empleos a tiempo parcial, restaurantes, hoteles y demás negocios que viven del MWC.

LG, ZTE, Ericsson, Nvidia, Intel, Vivo, Sony, Amazon, NTT Docomo, Cisco, Nokia, BT … son muchas las empresas que anunciaron que no irían al MWC 2020, aunque hay casi 2.000 que sí habrían hecho presencia.

GSMA se ha pronunciado de la siguiente forma:

Desde la primera edición del Mobile World Congress en Barcelona en 2006, la GSMA ha convocado a la industria, gobiernos, ministros, formuladores de políticas, operadores y líderes de la industria en todo el ecosistema más amplio. Con el debido respeto al medio ambiente seguro y saludable en Barcelona y el país anfitrión hoy, la GSMA ha cancelado el MWC Barcelona 2020 porque la preocupación global con respecto al brote de coronavirus, la preocupación por los viajes y otras circunstancias, hacen que sea imposible para la GSMA celebrar el evento. Las partes anfitrionas respetan y entienden esta decisión. La GSMA y las fiestas de la ciudad anfitriona continuarán trabajando al unísono y apoyándose mutuamente para el MWC Barcelona 2021 y futuras ediciones. Nuestras simpatías en este momento están con los afectados en China y en todo el mundo.

Una pésima noticia para todos los amantes de la tecnología.