Samsung presenta el anuncio de su nuevo móvil plegable

Cansada de los rumores, Samsung ha decidido hacer público un anuncio del nuevo Galaxy Z Flip antes incluso de su presentación oficial. De hecho solo faltaba eso, ya que el resto de las especificaciones se filtraron hace tiempo.

En el tweet donde puede verse el vídeo (os lo dejamos abajo), es posible apreciar todos los detalles del Galaxy Z Flip, un teléfono plegable que se rumorea tiene una pantalla de vidrio.

El anuncio muestra el teléfono en una mesa en un ángulo de 90 grados por sí solo, ideal para hacer video chat. También lo podemos ver plegado, y un texto diciendo que es posible notar un pequeño pliegue en el centro de la pantalla principal, que es una característica natural de la pantalla, lo que deja claro que sí, tendrá un pliegue, como en el Fold. El anuncio también muestra dos colores diferentes: púrpura y negro.

Samsung just showed off the entire Z Flip during its Oscars ad. Small print says screen crease is normal, heh pic.twitter.com/uBesJ0FonT

— nilay patel (@reckless) February 10, 2020