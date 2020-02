MasterCard explica su retiro del proyecto Libra de Facebook

Parece que las intenciones del creador de Facebook, Mark Zuckerberg, de incursionar en el mundo de las criptomonedas con su ambicioso proyecto Libra han quedado descartadas por completo.

Y es que, desde el comienzo, el proyecto Libra de Facebook estuvo navegando en aguas turbias. Ajay Banga, director ejecutivo de MasterCard, ha ofrecido declaraciones acerca de la decisión de la compañía en mantenerse al margen de la propuesta de Zuckerberg.

Para ello es necesario remontarse a junio de 2019, momento en el cual Libra había sido anunciada por Facebook como su propuesta en el mundo de las criptodivisas.

Tanto la blockchain de Libra como la billetera digital serían gestionadas por Calibra, una empresa subsidiaria de Facebook, junto a un consorcio integrado por gigantes del mundo de las finanzas y la tecnología entre los que estaban incluidos Stripe, PayPal, Visa y por supuesto MasterCard. No obstante, no pasaría mucho tiempo antes de que los problemas aparecieran en el horizonte, cuando los entes reguladores de Estados Unidos comenzaron a manifestar sus preocupaciones alrededor de Libra.

Esto, tras tomar en cuenta los diferentes problemas de seguridad que ha experimentado Facebook en el pasado con la violación de datos que sufrieron millones de usuarios en esta plataforma, así como la postura adoptada por la empresa sobre el tema de la privacidad, hechos que hicieron pensar en si sería conveniente otorgar a Facebook poder sobre la vida financiera de sus usuarios.

Tras estas inquietudes expresadas por los entes reguladores solo fue cuestión de tiempo para que empresas como MasterCard que había ofrecido su apoyo a Libra retrocediera por completo y abandonara la propuesta de Zuckerberg.

En este sentido, Ajay Banga, el CEO de MasterCard explicó que, si bien a la empresa le había gustado la idea de unirse a Libra, existían todavía preocupaciones relacionadas al modelo de negocio en general, junto con problemas en el cumplimiento de leyes locales, los cuales repercutirían también en la intención de instaurar Libra como moneda internacional, provocando así, que miembros clave de MasterCard se mostraran renuentes a continuar con la alianza.

También estaba la cuestión de cómo Libra ganaría dinero. Es posible que Facebook haya ganado dinero al poder minar y vender, pero… ¿qué pasa con las otras compañías involucradas? En resumen, dijo:

Cuando no entiendes cómo se gana dinero, se hace de una manera que no te gusta.

El CEO dijo que Libra que se comercializa como una herramienta «altruista», adecuada para aquellos en los que es difícil obtener cuentas bancarias, pero no entiende algunos procesos:

Para la inclusión financiera, el gobierno tiene que pagarle en esta [moneda], debe recibirlo como un instrumento que pueda entender, y tiene que poder usarlo para comprar arroz. Si te pagan en Libra que van a Calibras, que vuelven a ganar libras para comprar arroz… no entiendo cómo funciona eso.

Es decir: no hay un proceso definido, no hay un modelo de negocio y reglas claras, y eso es algo que no le gusta a ninguna empresa.