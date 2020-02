wificoin, para tener conexión a Internet en los aviones

Si soléis viajar en avión ya os habréis dado cuenta que el negocio del WiFi es tremendo: se paga por horas, aunque solo necesitamos unos minutos, se invierte una gran cantidad de dinero, y en muchas ocasiones la calidad de la conexión es pésima (eso cuando hay conexión).

Es cierto que no hay antenas en el cielo que puedan ofrecer Internet barato a los pasajeros, pero también es cierto que se está avanzando muy poco en ese sentido, y en los vuelos largos muchas personas necesitan conexión para solucionar problemas urgentes en el trabajo, verificar el estado de salud de algún familiar (lo que suele ser motivo de muchos viajes) y otros.

Lo que ofrece la app WiFiCoin es una ayuda en este sentido: compramos créditos para conectarnos en los vuelos, y solo los consumimos por los datos consumidos, aunque sean un par de megas (si no hay conexión, no se consumen datos y no se paga nada). Esos mismos créditos los podemos usar en 37 compañías distintas, totalizando más de 5.000 aviones.

Ventajas de wificoin

Se presenta destacando tres ventajas:

– Compre una vez, use en todas partes: La mayoría de las compañías de vuelos wifi solo permiten usar Internet en un vuelo o en un par de aerolíneas. Con Wificoin podemos comprar un paquete para el vuelo y luego usar créditos no utilizados en el próximo vuelo; En cualquier aerolínea compatible.

– Solo paga por lo que usas: Los créditos de Wificoin permiten acceder a Internet durante el vuelo y solo se deducen por los datos que utilizamos. El precio es consistente y transparente en todas las aerolíneas.

– Comparte el plan en sus dispositivos para que todos puedan conectarse. Obtendremos wifi en vuelo en hasta 5 dispositivos simultáneamente con cualquier plan de suscripción.

Wificoin también muestra lugares wifi disponibles donde sea que estemos, ya sea en casa o en la calle, en aeropuertos, cafeterías, vecindarios y muchos otros lugares, y usa una VPN ilimitada para que los datos transmitidos circulen con seguridad.

Precio de wifi en aviones

Usando Wificoin 5.000 créditos dan acceso a aproximadamente 2 horas de vuelo. El precio de los créditos en estos momentos depende de los planes contratados.

Planes prepago:

– 5.000 créditos por 19,99 dólares

– 10.000 créditos por 39,99 dólares

– 25.000 créditos por 99,99 dólares

O sea, unos 10 dólares por hora.

Suscripción para conexión de hasta 5 dispositivos:

– 7.500 créditos por 29,99 dólares

– 12.500 créditos por 49,99 dólares

– 25.000 créditos por 99,99 dólares

– 35.000 créditos por 129,99 dólares

– 45.000 créditos por 149,99 dólares

– 60.000 créditos por 199,99 dólares

Avisan que 45.000 créditos suele dar acceso a unas 18 horas de uso WiFi en media. Los créditos no usados durante un mes pasan al siguiente con suscripción activa.

Compañías con Wifi de wificoin

Actualmente podemos conectar en GOL, JAL, LATAM Airlines, Virgin America, Virgin Atlantic, AeroMexico, Air Canada, Alaska Airlines, American Airlines y Delta.

Se espera que ese número crezca, ya que se echan de menos compañías comunes en Europa, por ejemplo.

La idea es buena, pero seguimos con el mismo problema: precios muy altos para conexiones muy pobres.