5 consejos para no pillar el coronavirus en el MWC

Se acerca el MWC, y allí estarán miles de personas de diferentes países, apretados, circulando por recintos cerrados mientras el resto del mundo habla de una epidemia mundial protagonizada por el coronavirus.

Parece el principio de una mala película, pero no es tan grave como suena si se toman las precauciones adecuadas.

Primero hay que recordar que estamos hablando de un virus, no vuela por el aire ni se queda horas esperando flotando hasta encontrar a su víctima. Hay que tener contacto físico con él, y no entra por la piel, por lo que con una serie de consejos se puede evitar contagiarse del mismo.

– Acercarse más a quien usa mascarilla. Puede ser cualquier mascarilla, da igual que sea de cirujano o de PM 2.5 (la que usamos en episodios de contaminación). La mascarilla no evita que los virus entren, pero si ya estamos contagiados evitará que contagiemos a los demás. Cuando hablamos, tosemos o estornudamos, emitimos gotas minúsculas de saliva que pueden tener el virus dentro. Esas gotas pueden entrar en contacto con la boca o con los ojos de otras personas, y ahí comienza el contagio. Lógicamente el virus es más pequeño que el filtro de la mascarilla, pero las gotas de saliva no, por lo que no pasarán de ahí.

– Si alguien con el virus nos habla y pequeñas «gotas infectadas» acaban en nuestro brazo, nuestra cara o nuestra piel en general, podemos tocarla con nuestras manos, y si después pasamos la mano por nuestra boca, ojos o nariz, nos infectaremos. Conclusión: después de hablar con alguien a menos de 1 metro y medio, lavemos nuestras manos y nuestro rostro. Puede ser con un pañuelo humedecido, alcohol… no hace falta ser alarmista, podemos ser discretos y limpios al mismo tiempo. Y nada de meterse el dedo en la nariz, controlémonos.

– No entrar en contacto físico con nadie. Nada de dar las manos ni dos besos. Evitemos ese tipo de saludo en el MWC, aunque sea raro para nuestra cultura. Todo sea por un bien mayor.

– Usad guantes al probar dispositivos, o lavaos bien las manos después de tocarlos. Es muy normal que un mismo móvil pase por las manos de miles de personas en un solo día, por lo que la probabilidad de acabar siendo contagiado en esas ocasiones es mayor que en otras. Este consejo también vale para paredes, barandillas, pasamanos y pomos de la puerta (ojo con los pomos de las puertas de los baños, suelen ser los elementos más sucios de cualquier lugar público: se limpia pocas veces y se toca constantemente por muchas personas que no acostumbran a lavarse después de usar el baño). Es inteligente llevar alcohol para lavarse las manos y usarlo con frecuencia, aunque en el MWC tendrán lugares para hacerlo (esperemos que compren una enorme cantidad para atender a tantísima gente).

– Cuidado en los restaurantes: limpieza al máximo. Ojo con lo que coméis, comprobad que los cubiertos estén limpios y envueltos. No comáis en ningún sitio donde las personas que tratan con la comida no tengan mascarilla. Por si acaso, llevad bocadillos de casa.

Es cierto que si seguimos los cinco consejos pareceremos paranoicos, por eso seguramente el equilibrio estará en una mezcla inteligente de los cinco.