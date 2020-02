VSCO comienza a permitir que los usuarios publiquen sus vídeos

No cabe duda de que el contenido en vídeo está tomando bastante protagonismo en Internet. Y en la plataforma social VSCO, orientada originalmente en la captura, edición y, si se quiere, compartición de fotos, siendo vista como una de las alternativas a Instagram, no es una excepción, teniendo en cuenta que los usuarios ya llevaban algunos años pudiendo editar sus vídeos, además de sus fotos, a pesar de no tener la posibilidad de publicarlos en sus muros, ¡Hasta hoy!.

Y es que, ante la demanda creciente de los usuarios, VSCO está introduciendo la posibilidad de que los usuarios también puedan llevar los vídeos a sus muros.



Hasta ahora se podían editar vídeos pero no publicarlos

Por ahora, esta posibilidad se encuentra en manos de los usuarios de la plataforma que usan la versión de VSCO para dispositivos iOS, por lo que deberán actualizar ya a la versión más reciente de VSCO para esta plataforma móvil.

Por su parte, los usuarios de dispositivos Android tendrán que esperar un poco más, pudiendo tener acceso a la nueva función a lo largo de las «próximas semanas», sin que hayan especificado el momento más concreto para que puedan comenzar a publicar vídeos en sus muros, previa actualización de la aplicación.

A este respecto, la compañía no ha especificado si los usuarios de Android, mientras tanto, tendrán la posibilidad de visualizar vídeos que ya hayan podido publicar otros usuarios desde sus propias cuentas.

Eso sí, a la hora de publicar un vídeo, los usuarios tendrán que guardar previamente las ediciones de sus vídeos en el almacenamiento interno de sus dispositivos móviles para que después deban seleccionarlos a la hora de publicar sus vídeos en sus muros.

VSCO ya deja claro que irá mejorando la función a lo largo del tiempo, en la cual irá implementando algunas características, incluyendo la posibilidad de añadir vídeos como favoritos y poder volver a publicar vídeos, aspectos que llegarán próximamente. Ya iremos viendo qué es lo que irán permitiendo más adelante.

Crédito de la imagen: VSCO