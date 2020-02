Opinión del Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Después de probar durante algunas semanas al gran Xiaomi Redmi Note 8 Pro, uno de los móviles con mejor relación entre calidad y precio del mercado, ya tenemos nuestra opinión formada, y os la contamos en nuestro nuevo vídeo.

Una bestia de la gama media, así he preferido presentarlo. Cuenta con un diseño bueno si no fuera porque las cámaras sobresalen bastante, pero nada es perfecto.





Tiene entrada de jack, y le falla en calidad de sonido, pero lo compensa con el rendimiento, fantástico para un móvil de gama media.

Tiene cuatro cámaras, con angular, gran angular, otra de profundidad y otra para fotos macro. Las hemos probado todas, y es cierto que al aumentar se nota mucho la falta de definición. En el caso del vídeo incluso le falla la estabilidad, pero todo ello si lo comparamos con un gama alta, ya que dentro de su categoría se comporta perfectamente.

Las capturas de demostración las tenemos dentro de nuestro vídeo, donde también se aprecia que para uso nocturno de vídeo no lo recomendaría nunca, no hay textura, ni luz ni estabilidad. La cámara por la noche no es del todo mala, pero hay que tener buen pulso para evitar que salga la imagen muy movida.

De lo mejor que tiene: la batería, aguanta un día con uso intenso y dos días con uso normal.

Como resultado: por poco más de 200 euros (226 en Amazon), es muy recomendable.