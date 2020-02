Opinión del televisor QLED Q90R de 65 pulgadas de Samsung

Recientemente, tuve la oportunidad de probar el televisor inteligente QLED Q90R de 65 pulgadas de Samsung. Estuve con él durante 1 mes, tiempo suficiente para apreciar lo que ofrece este tipo de pantallas y en qué se diferencia de la competencia.

Junto con repasar sus principales características, compartiré ahora mi opinión:

Características principales

Para garantizar su calidad de imagen, el Q90R usa la tecnología QLED (presentada por Samsung en 2017), que puede catalogarse como una evolución de las pantallas LCD. La pantalla opera con un sistema de retroiluminación externa y la activación de los píxeles en esta clase de paneles se puede hacer individualmente, permitiendo un ángulo de visión más amplio y una mejor gestión del color, el brillo y el contraste en comparación con los paneles OLED, aquellos que se iluminan a sí mismos y que están presentes en televisores de otras marcas de gama similar.

De esta tecnología se desprende su capacidad HDR, de una capacidad de 2000 nits (candela por metro cuadrado).

El Quantum Processor 4K de Samsung integrado en este equipo tiene la capacidad, gracias a la Inteligencia Artificial del procesador, de mejorar la imagen y el sonido a calidad 4K en función de la calidad de origen de los contenidos reproducidos y de las condiciones del espacio en el que está el televisor. Además, por su alta capacidad de respuesta, reduce considerablemente la latencia de entrada, lo que convierte al Q90R en una buena alternativa para usar al jugar, ofreciendo una experiencia inmersiva.

Este televisor ofrece una serie de interesantes integraciones. Comenzando por Premium One Remote, su mando a distancia, que puede configurarse con decodificadores, consolas y otros dispositivos compatibles, para reducir la cantidad de controles remotos a usar con este dispositivo.

Una integración bastante llamativa es la de AirPlay 2. Esta tecnología de emparejamiento de pantallas hasta hace poco se podía ver casi de forma exclusiva entre productos Apple. Gracias a esto, podrás compartir contenido desde tu Mac, iPhone o iPad de la misma forma que lo harías al usar un Apple TV. Además, entre las apps que acostumbramos a ver en los televisores inteligentes de Samsung, se suma la presencia del servicio de streaming Apple TV.

En cuanto a asistentes de voz respecta, el Q90R se integra con Bixby, el asistente de Samsung, que de momento cuenta con una cobertura limitada en español en algunos territorios. Sin embargo, también puede emparejarse con Google Assistant y Amazon Alexa.

Este televisor llega preparado para los tiempos del IoT, permitiendo controlar una serie de dispositivos, tales como electrodomésticos, la iluminación del hogar y otros aparatos compatibles, gracias a la tecnología SmartThings de Samsung.

Con el fin de convertir la pantalla en un elemento decorativo, eliminando del espectro visual el clásico “rectángulo negro” que representa la presencia de un televisor. Puedes “camuflar” tu pantalla tomando una fotografía a tu pared con la app SmartThings, para que se integre con tu decoración. También, puedes configurar otras decoraciones gráficas en base a los colores que rodean a tu televisor, utilizando imágenes que puedes personalizar con filtros e incluso, variar con efectos especiales de iluminación.

Opinión personal

Después de 1 mes de uso puedo llegar a varias conclusiones, siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de una TV de más de 2.000 euros (y que llegó a superar los 3.000 euros durante el año pasado).

– Negros más puros: sí, se nota. Los colores son más vivos, y el negro es más negro, aunque es muy importante tener la TV en algún lugar que no tenga reflejos, porque ese problema no está solucionado. Ver una película al mediodía con las ventanas abiertas es ver reflejos constantemente. El negro es muy puro, sí, pero en su lugar aparece mi rostro reflejado, por lo que ya no es «tan negro». Se pueden ver los reflejos en la imagen inferior.

– El brillo y los colores: Son más vivos, no hay duda, pero es importante ajustar bien el modo de imagen en la configuración. Hay tantos modos y tantas variables que pueden ser configuradas, que dan ganas de personalizar la TV cada vez que cambiamos de programa. Cada serie tiene sus colores, sus características. No es lo mismo ver una serie donde todo ocurre de día en campos llenos de flores que una más oscura en la que hay que aumentar el brillo al máximo para ver mejor en las sombras. El modo inteligente no es suficiente, y en muchas ocasiones tuve que echar mano de la configuración personalizada para poder ver mejor lo que tenía en pantalla. En la imagen inferior puede verse una escena oscura en plena luz del día, muy visible gracias a las configuraciones realizadas antes:

– La pantalla: Es enorme, 65 pulgadas sin prácticamente marcos, pero es muy, muy, muy difícil de limpiar. Un dedo y ya está, ya da 10 minutos de trabajo para pasar un paño adecuado repetidas veces, durante unos 5 minutos, para eliminar la mancha. La suciedad se nota tanto que cuando llegó a la redacción y vimos las manchas de los dedos de la persona que la probó antes, pensamos que era defecto de pantalla y nos llevamos un susto. Lo mejor que tiene es su ángulo de visión, algo posible gracias a la tecnología QLED: da igual donde estés, lo sigues viendo igual de bien.

– El sonido: es muy bueno, tiene unos excelentes altavoces internos, pero con la TV llegó también la barra de Sonido Samsung | Harman Kardon Q70R 3.1.2ch con True Dolby Atmos, valoradas en 699 euros, y eso sí que es cine en casa. De hecho me enamoré más de la barra que de la TV. Una vez instaladas, que se hace en segundos, se puede disfrutar de un sonido tan puro, nítido y potente que dieron ganas de echar mano de los ahorros para hacerse con unas.

Conclusión

Teniendo en cuenta el precio de la TV y todo lo que ofrece, creo que la relación entre calidad y precio aún no es buena. QLED es una tecnología muy cara, y aunque tiene muchas ventajas, no lo veo como producto que llegue a las masas. En mi caso conseguí aprovechar al máximo sus prestaciones configurando todo a la perfección antes de ver algo, pero eso no lo suele hacer todo el mundo.

Por otro lado, apostar por una TV de calidad de imagen prácticamente perfecta, para seguir viendo reflejos de la familia comiendo nachos, no parece una buena idea. Es una buena solución para lugares especialmente diseñados para cine en casa, donde no hay mucha luz ambiente, nada de ventanas y ángulos que no faciliten el reflejo indeseado.

Por otro lado, sobre la barra de sonido: completamente enamorado, me la pediré de reyes.

El enlace de la TV: samsung.com

El enlace de la barra de sonido: samsung.com