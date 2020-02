Nueva patente muestra auriculares con purificador de aire incluido

Salir a pasear con los auriculares puestos es tan normal como respirar, pero si además conseguimos hacerlo filtrando la polución, la cosa mejora.

Eso es lo que piensa el fabricante de aspiradoras Dyson, quien ha solicitado una patente para un nuevo par de auriculares con un purificador de aire incorporado.

Comentan en Bloomberg que se trata de una patente presentada ante la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido en julio de 2019, descrita como auriculares con filtros de aire integrados, tal y como se aprecia en las imágenes, donde se ve una banda que se pondría en la boca del usuario para proporcionar aire limpio.

Dyson ya produce una amplia gama de purificadores de aire para el hogar, pero ahora apuestan por un dispositivo portátil que pueda filtrar los contaminantes de manera más activa. En lugar de llevar la máscara para filtrar partículas PM 2.5, usaríamos la banda que vendría con los auriculares.

Lo curioso es que parece que no cubre toda la parte de la boca, o por lo menos en los esquemas presentados no se ve esa parte. Cuando llevamos máscaras hay que tener un especial cuidado con cómo se pone, para que no haya agujeros de ningún tipo, y una banda parece no ser la opción más hermética posible.

La solicitud de patente de Dyson señala que los auriculares contienen motores que giran a unas 12.000 rpm para extraer aproximadamente 1.4 litros de aire por segundo, lo que parece que podría generar un poco de ruido que, esperemos, no afecten al sonido (a esa velocidad, los motores están girando a más de 10 veces la velocidad de un ventilador de PC típico).

Por supuesto, el hecho de que Dyson haya solicitado la patente no significa que el dispositivo tenga garantizado su lanzamiento, por lo que ir con una máscara tradicional parece ser lo mejor cuando el nivel de contaminación es más alto de lo deseado (podéis consultar el de vuestra ciudad en estos momentos usando este enlace).