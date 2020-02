Firefox ya permite ver los datos que recopila de los usuarios

Tal como lo había prometido el equipo de Mozilla Firefox, el navegador ahora cuenta con la posibilidad de saber qué datos está recopilando.

Si bien Firefox aclaró que recopila mínimos detalles de los usuarios como parte de la dinámica para ofrecer la mejor experiencia, ahora habrá total transparencia ya que se podrán visualizar y decidir sobre los datos.



Esto está dentro de lo que se define como telemetría. Y podemos verlo con solo escribir “about:telemetry” en la barra de dirección web. No esperes nada fuera de lo común, ya que la mayoría de los datos es información técnica.

En la primer página verás un texto como este:

Esta página muestra datos de rendimiento, hardware uso y personalizaciones recolectados por Telemetry. Esta información es enviada a Mozilla para ayudar a mejorar Mozilla Firefox. Telemetry está recolectando datos enviados y la subida está habilitada.

Si hay conceptos que no entiendes, no te preocupes, que Mozilla tiene una página dedicada a ayudarnos a entender toda la terminología que se usa en la sección de telemetría. La mayoría tiene relación con el hardware, tipo de versión del navegador, rendimiento, sistema operativo, etc. Y por supuesto, todo esto de forma anónima.

Si no te interesa que Firefox recopile estos datos sobre ti puedes marcarlo en la configuración del navegador web. Solo es necesario que vayas a Ajustes y busques Opciones >> Privacidad y Seguridad >> Recopilación y uso de datos de Firefox.

Verás opciones como:

Permitir a Firefox enviar datos técnicos y de interacción a Mozilla

Permitir que Firefox instale y ejecute estudios

Permitir que Firefox haga recomendaciones personalizadas de extensiones

Permitir que Firefox envíe informes de fallos pendientes en su nombre

Puedes destildar una o todas las acciones según tu criterio. A partir de ese momento, Firefox no debería recopilar esos tipos de datos.