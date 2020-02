Autoridades solicitaron acceso a ADN de 15 millones de personas de Ancestry

Ancestry es una empresa que realiza análisis de DNA de los usuarios para realizar informes sobre su origen, una información clasificada, que debería tener privacidad máxima, pero que ha sido el objetivo de las autoridades en Estados Unidos.

La compañía luchó contra la solicitud y ganó en la justicia, por lo que no tuvieron, de momento, que entregar nada.

Todo ocurrió en 2019, cuando las autoridades intentaron obtener acceso a la enorme base de datos de ADN de Ancestry con una orden de búsqueda, algo que podrían usar para encontrar culpables de crímenes no resueltos en el pasado. Pongamos un ejemplo: si en 1970 se encontró ADN en un arma, y lo asocian a una persona viva de la base de datos de Ancestry, pueden tener más información para solucionar casos.

Ancestry cumplió con seis de las nueve solicitudes válidas. Sin embargo, impugnó la orden por motivos jurisdiccionales y se negó a dar a las autoridades acceso a su base de datos. Ancestry le dijo a BuzzFeed News que la orden provino de un tribunal en Pennsylvania, aunque no dijo para qué era el caso. Sin embargo, sí le dijo a la publicación que la orden «no se entregó correctamente» y que no «proporcionó ningún acceso o datos de los clientes». La compañía también señaló en su informe que rechazó muchas otras consultas, porque los solicitantes no pasaron por el proceso legal apropiado.

Los policías han comenzado a usar sitios web de genealogía para resolver casos fríos en los últimos años, especialmente después de que la policía de California arrestó a quien creen que es el «Golden State Killer». Pudieron hacer un arresto después de cargar el perfil de ADN del sospechoso en el sitio web gratuito de genealogía GEDMatch, que los conectó con sus parientes lejanos.

GEDMatch se convirtió así en el sitio web de genealogía de las agencias de aplicación de la ley, incluso después de cambiar su política para que las autoridades solo puedan buscar usuarios que específicamente permitan a la policía ver sus perfiles. Sin embargo, la base de datos de GEDMatch solo contiene información sobre más de un millón de usuarios, Ancestry tiene entre 15 y 16 millones de perfiles de ADN.

Seguramente recibirán más órdenes de búsqueda para acceder a sus registros de ADN, y aunque ya han declarado que no cooperan voluntariamente con la policía, todo será cuestión de tiempo.