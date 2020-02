Apple cerrará temporalmente sus oficinas y tiendas físicas en China

Dada la situación de emergencia de salud pública desatada con la aparición del coronavirus, del cual algunos estudios ya apuntan al murciélago como origen, y que en la actualidad ya ha provocado el fallecimiento de 361 personas y la infección de 17.205 personas en China, según los últimos datos, Apple ha decidido cerrar temporalmente todas sus oficinas, tiendas físicas y centros de soporte, al menos, hasta el próximo 9 de febrero.

La información se dio a conocer este pasado sábado gracias a la declaración oficial de la compañía que Mark Gurman, periodista encargado de la información relacionada con el mundo de Apple, compartió este pasado sábado en Twitter y que se puede corroborar buscando en la página de búsqueda de tiendas minoristas en China.



De momento seguirá la producción en las fábricas

Eso sí, la tienda en línea seguirá estando abierta. A pesar de ello, todavía no queda claro que ocurrirá en las fábricas que producen para Apple en China. Acorde a unas declaraciones ofrecidas recientemente por Foxconn a la publicación The Verge, de momento mantienen el horario de vacaciones y no verán ningún impacto en la producción, un hecho que contrasta con la situación de Nintendo, que está viendo como a consecuencia del coronavirus, la producción de las consolas de juegos Nintendo Switch ya se están viendo afectadas, según palabras de Kyoto Shimbun.

Además, hoy mismo también hemos conocido que los teléfonos móviles inteligentes también podrían subir de precio a consecuencia del coronavirus, según los principales fabricantes de pantallas LCD y OLED, como os hemos informado horas atrás.

Ya todo dependerá de como vaya cambiando la situación a lo largo de los próximos días, pero queda claro que el coronavirus está pasando factura a China hasta el punto de provocar fuertes caídas en las cotizaciones de la Bolsa de China, y provocando el recelo de todo lo relacionado con China en el resto del mundo, incluyendo la compra a través de las plataformas de comercio electrónico.