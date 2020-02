Bandai Namco, creadora de Dark Souls y Dragon Ball, presentará estos juegos en 2020

Bandai Namco Entertainment, una de las principales empresas diseñadoras de videojuegos a nivel mundial, ha pasado a presentar los diversos juegos que estarán disponibles para diferentes consolas en este 2020.

En total, la empresa japonesa ha desarrollado 7 videojuegos de acción y RPG que saldrán a lo largo del año, así que en el día de hoy daremos los detalles más relevantes de cada entrega.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Este título estará presentando las aventuras de Tsubasa Ozora (Oliver Atom en países de habla hispana) y todos sus compañeros en la lucha por ser el mejor jugador/equipo de fútbol del mundo. Como ya debes suponer, no será un típico videojuego de fútbol en donde predomina la idea de realismo, si no que apuestan directamente en una animación bastante exagerada, con los clásicos gráficos de un anime y una amplia variedad de posibilidades, poderes, movimientos especiales ofensivos y defensivos (aquí toda la información que se sabe sobre su estreno). Se espera que esté disponible para PS4, Nintendo Switch y PC.

One Piece: Pirate Warriors 4

En segundo lugar, llega One Piece: Pirate Warriors 4, un nuevo videojuego perteneciente a la renombrada saga de anime ‘One Piece’. Este título, el cual se realizó de la mano del estudio japonés Omega Force y Bandai Namco, estudiará todos los momentos más icónicos e importantes que ocurrieron en el anime original.

Aquí tendremos que pasar por diversos objetivos que hay que cumplir y luchando hasta la muerte con todas las hordas de enemigos que se nos atraviesen, con la posibilidad de utilizar hasta 40 personajes, por lo que es un videojuego “Musou” que pinta a ser grande en el futuro, salvo por uno que otro factor, por lo que habrá que esperar a ver.

Bless Unleashed

Por si no lo sabías, este título es el primer videojuego MMORPG gratuito de Bandai Namco, lo cual da a entender que aquí hay un trabajo más que importante para que haga competencia entre los principales juegos de dicha categoría. Entrando en materia, Bless Unleashed ofrece diversas posibilidades de juego, en donde podremos jugar con nuestros amigos para derrotar a los diversos jefes de campo que se encuentren en el mundo abierto, un modo “mazmorras” en donde entraremos para sobrevivir a todo lo que se encuentre inmerso en dichas hoyuelos, modo PvP, entre otros importantes.

Desde el año pasado el juego se encuentra en una fase beta únicamente disponible para Xbox One, y aunque a día de hoy aún no han confirmado su existencia para PS4 o cualquier otra consola, no se descarta que esto ocurra.

Sword Art Online AIicization Lycoris

Aterriza un JRPG que llega para quedarse, y este es Sword Art Online AIicization Lycoris. Es la primera entrega de la serie que llega al mundo de los videojuegos, por lo que decidieron seguir el guión y presentar un juego que cuente una historia casi completa de lo que ocurrió en dicho anime. Somos el protagonista Kirito, quien se ve sumergido en un mundo denominado “Underworld”, y dicho escenario está basado completamente en un punto icónico de la saga, el Arco de Alicización.

Allí, Kirito vivirá todo tipo de aventuras con los nuevos amigos que pasa a conocer, mientras que averigua y vive diversas situaciones complicadas respecto al mundo virtual donde se encuentra, donde todos parecen actuar como humanos. El juego estará disponible para PS4, Xbox One y PC y saldrá a la venta en mayo de este año.

Mobile Suit Gundam Extreme vs. Maxiboost On

Este será un videojuego para PS4 creado a base de la saga de Gundam, en donde los conflictos bélicos entre robots son el platillo principal. Podremos luchar hasta la muerte en batallas 2 contra 2, con la disposición de hasta 183 unidades robóticas para pelear, por lo que opciones hay.

Los androides tienen dos opciones de movimiento para avanzar y evitar los ataques enemigos: por tierra (caminar o correr) y por aire (volar). Además, podrás hacer ataques pesados con misiles y utilizar la habilidad especial de cada héroe para generar más daño a los contrincantes.

One Punch Man: A Hero Nobody Knows

Este listado de videojuegos ya casi llega a su fin, sin embargo aún hay tiempo para presentar unas últimas entregas, y One Punch Man: A Hero Nobody Knows es una de ellas. Este juego de lucha permitirá ser el héroe que quieras, y con la ayuda de Saitama y Genos, podrás combatir con todos los villanos y enemigos del mundo.

En este título, disponemos de un modo historia y un modo versus. En el primero de estos, protegeremos a la ciudad de los enemigos que intenten atacarla, y por la parte del modo multijugador, tenemos las luchas de 3v3, en donde jugaremos con 2 héroes más para intentar ganar los combates. Esta obra pasará a estar disponible en febrero y podrá ser ejecutada en PS4, Xbox One y PC.

My Hero One’s Justice 2

Ha llegado la hora de enseñar a My Hero One’s Justice 2, el último puesto de los juegos presentados para este 2020 por parte de Bandai Namco. Desarrollado por Byking, el título basado en su propio anime muestra una continuación de lo que fue la primera entrega de la saga, con una temática 3D en donde lucharemos en varios modos disponibles, pasando desde la campaña hasta combates 3v3, 2v2 o el online.

Hasta donde se sabe, serán 40 los personajes seleccionables para jugar en este mundo de batallas, en donde mediante golpes, patadas y combos tendremos que derrotar a todos los enemigos, siendo esta una temática ya bastante común en la actualidad. Podrás jugarlo a partir de marzo en consolas como la PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.