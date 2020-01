Los intentos para evitar información errónea sobre Coronavirus en Facebook

Ahora que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el coronavirus es una emergencia de salud pública de interés internacional (algo que ya ocurrió con Zika, H1N1 y otros), la información sobre el virus por las redes sociales aumentará, y mucho de lo que leamos allí será falso.

Facebook ha escrito un artículo indicando como van a intentar limitar la propagación de información errónea en su red, y los pasos parecen lógicos:

– Limitar la información errónea y el contenido perjudicial: Trabajarán con verificadores de datos de terceros, aunque ya sabemos que esta estrategia no es infalible… hace pocas semanas uno de ellos nos marcó como falsa una noticia en la que decíamos que Facebook no tenía previsto poner publicidad en Whatsapp, y un verificador tercero la marcó como falsa con el argumento «las imágenes en Whatsapp continúan funcionando», por lo que está claro que mucha atención no ponen. Aún así, es necesario siempre revisar el contenido para desacreditar las falsas afirmaciones que se están propagando relacionadas con el coronavirus. Cuando califican la información como falsa, limitan su difusión en Facebook e Instagram.

– Eliminar contenido con afirmaciones falsas o teorías de conspiración que han sido señaladas por las principales organizaciones mundiales de salud y las autoridades locales de salud que podrían causar daño a las personas que las creen. El objetivo es eliminar contenido que pueda causar daños físicos. De momento se concentran en el contenido que indica que no es necesario realizar tratamiento o tomar las precauciones adecuadas, incluyendo curas falsas o métodos de prevención, como beber lejía para curar el coronavirus, o reclamos que crean confusión sobre los recursos de salud disponibles. También bloquearán o restringirán los hashtags utilizados para difundir información errónea en Instagram.

– Brindar información útil y apoyo: Ofrecerán información precisa sobre la situación, incluso de organizaciones de salud globales y regionales. Se han coordinado con las principales organizaciones de salud para que sea más fácil y accesible para las personas que usan Facebook e Instagram.

– Empoderar a los socios con herramientas de datos: Están capacitando a los principales investigadores de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard y la Universidad Nacional Tsing Hua en Taiwán al compartir datos de movilidad agregados y anónimos y mapas de densidad de población de alta resolución para ayudar a informar sus modelos de pronóstico para la propagación del virus como parte de sus Datos más amplios.

Aún así, no habrá como evitar las fakenews que circulan por Whatsapp, por lo que siempre es bueno estar atentos y no fiarse de nada de lo que no leamos en «medios serios».