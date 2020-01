Facebook Gaming lanza nuevas herramientas para los streamers

Facebook implementará una nueva dinámica para mejorar la comunidad en torno a su plataforma de streaming para gamers.

Si bien Facebook tiene normas y políticas que rigen en su plataforma, no puede abarcar todas las actitudes y comentarios que perjudican el ambiente de una comunidad online. Para solucionar esto está dando más poder a los gamers para moderar sus transmisiones.

Más herramientas de moderación

Teniendo en mente ese objetivo, Facebook está lanzando una serie de herramientas para que streamers y creadores de contenido utilicen en sus transmisiones para mantener el espíritu de la comunidad.

Por ejemplo, los creadores podrán acceder y mostrar en las transmisiones en directo las normas del chat. A partir de allí, y conociendo a su comunidad, puede elegir algunas de las reglas principales (por ejemplo, Respeta los límites, No critiques, No seas grosero, etc) para que sean visibles para todos aquellos que quieran participar con sus comentarios.

Por otro lado, también se ha mejorado el sistema de moderación. Cualquier medida que tome el gamer para censurar la actitud de algún usuario, como eliminar el comentario, se aplicará en tiempo real. Siguiendo esta dinámica pueden aplicar diferentes sanciones, desde silenciar temporalmente a alguien hasta impedirle que ingrese a la transmisión. Y por supuesto, se le informará a los usuarios sancionados la razón de las medidas.

Este nuevo sistema debería ayudar a los streamer a combatir el spam en los comentarios, lidiar con los troll sin complicarse y educar a su comunidad a respetarse. Por el momento, esta dinámica está en período de prueba con un grupo reducido de creadores de contenido.

Según el feedback que reciban de estos streamers es posible que se extienda este nuevo panel de moderación a nivel mundial.