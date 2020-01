Así es el nuevo concepto de teléfono inteligente plegable de Intel, según su nueva patente

Intel, conocido fabricante de procesadores y otros componentes electrónicos, también se encuentra adentrando en el segmento de los teléfonos móviles plegables. En este sentido, la compañía acaba de obtener una segunda patente para un dispositivo móvil plegable.

Según ha podido conocer Lets Go Digital, la patente del nuevo dispositivo plegable permitirá convertir al mismo en una tableta de grandes dimensiones una vez se encuentre completamente desplegado gracias a su gran pantalla flexible.



Muy moderno y funcional

Además, la propia pantalla abarcará de lado a lado, teniendo unos bordes muy finos, ofreciendo un aspecto bastante moderno. Acorde al citado medio, una vez desplegado, el lado izquierdo del dispositivo sería algo ligeramente más grueso que el lado derecho, debido a que dentro tendría los componentes principales.

Estando plegado, la pantalla cubriría el exterior del propio dispositivo, y gracias a que la carcasa es más delgada, sería más fácil su transporte. En la parte inferior del dispositivo móvil contaría con un botón que facilitaría el desbloqueo para permitir su apertura.

La propia patente no define los lugares donde irían las cámaras, por lo que Lets Go Digital no las ha reflejado en sus representaciones 3D. Intel no se encuentra sola trabajando en esta tecnología emergente, ya que cuenta con la colaboración de otras compañías, incluyendo LG Display, Boe Technology Group, Sharp y Samsung Display.

Acorde a Let`s Go Digital, Intel no estaría interesada en comercializar directamente este producto, sino más bien lo lanzaría a través de terceras marcas. Sin duda, son avances revolucionarios que nos permitirían ver, en un futuro, nuevos dispositivos móviles con factores de forma diferentes a los que conocemos en la actualidad.

Si bien, el segmento de los dispositivos móviles plegables no ha hecho más que empezar, es probable que este segmento nos pueda sorprender tarde o temprano, aunque lo malo es que luego tarde en materializarse en productos que puedan utilizar los consumidores finales.

Crédito de la imagen: Let´s Go Digital