Así es el «robot Spiderman» que veremos en DisneyLand

Si tenéis pensado pasar durante el verano de 2020 por el Avengers Campus de Disneyland, tendréis la oportunidad de ver a Spiderman por el cielo, realizando volteretas y otros movimientos antes de desaparecer por los edificios, todo en un nuevo traje diseñado por el jefe de desarrollo visual de Marvel, Ryan Meinerding.

Lo ha comunicado Disney con el vídeo que aquí os dejamos:

La nueva atracción de Spider-Man permitirá a los visitantes interactuar con el héroe, y los más curiosos ya pueden saber lo que hay dentro de este personaje animatrónico con articulaciones robóticas articuladas gracias a un segundo vídeo «con sus tripas»:

El personaje será arrojado al aire, como catapultado, y comenzarán las maniobras tipo Spidey, incluyendo volteretas y movimientos como si estuviera echando telarañas. Al caer lo hará en una red, para que no se rompa nada.

Cuando Avengers Campus abra este verano, tendremos la sección de La brigada mundial de ingeniería, también conocida como «WEB», que albergará la nueva atracción de Spider-Man, donde los huéspedes podrán lanzar redes junto al propio Spider-Man, el Pym Test Kitchen, un restaurante completamente nuevo, donde los investigadores de Pym Technologies están utilizando la tecnología de crecimiento y reducción de Ant-Man and the Wasp para crear alimentos de gran tamaño y super pequeños, encuentros heroicos en todo el campus donde los invitados pueden unirse con algunos de sus superhéroes favoritos, incluidos, además de Spider-Man, a Black Widow, Doctor Strange, Los guardianes de la galaxia, Black Panther, Thor y Loki, Iron Man, Ant-Man y The Wasp, entre otros.