Over, la aplicación para hacer contenido de redes sociales, ahora es de Godaddy

GoDaddy da un paso más para ocupar sectores en el mundo de Internet, para no considerarse solo como un hosting y sí como un conjunto de soluciones que pueden ayudar a los «emprendedores digitales».

Ahora compra Over, una aplicación para móviles (aunque prometen estar trabajando en la versión web) que ayuda a crear banners para redes sociales. Es algo parecido a lo que hace Canva o easil, entre muchas otras: ofrecen plantillas y permiten añadir fotos, textos, colores y otros componentes para crear contenido atractivo listo para transformarse en una Storie o un banner de Facebook.

Comentan en GoDaddy que, pese a haber adquirido Over, la mantendrá independiente tanto para android como para iOS, ya que lo que quieren ahora es permitir a los propietarios de pequeñas empresas posicionarse correctamente en el mundo digital a través de su producto Páginas Web + Marketing. Quieren usar la tecnología de Over para ofrecer una herramienta móvil sencilla que pueda crear contenido visual atractivo, sin afectar negativamente a los usuarios actuales de Over que no tienen ninguna relación con GoDaddy.

Dentro de su sistema de creación de páginas web y de contenido en general, disponible en es.godaddy.com, siguen apostando por aplicaciones que no necesiten formación en diseño gráfico o programación para hacer sitios, y Over es ideal en ese sentido. Aún no han dado detalles sobre cómo se realizará la integración con la plataforma de GoDaddy, pero intuimos que usarán la versión web que aún está en desarrollo para ofrecerla a los clientes de GoDaddy dentro de su generador de contenido.

Podéis probar Over en madewithover.com, donde siguen ofreciendo un plan gratuito limitado en cantidad de plantillas disponibles.