Ya podemos probarnos maquillaje en Pinterest

La realidad aumentada es muy útil para muchas cosas: podemos jugar, cazar pokémons, ver muebles en nuestra sala, disfrutar de museos, crear buenas campañas de marketing… pero también podemos probar maquillaje sin necesidad de «ensuciarnos» la cara hasta que lo tengamos todo muy claro.

Con esa idea en mente, Pinterest lanza una función en Realidad Aumentada que permite probar virtualmente el lápiz labial de marcas como Sephora, Urban Decay, NYX y Lancôme antes de comprar, utilizando una nueva función de prueba, con tecnología de Lens.

Solo hay que abrir el icono de la cámara del objetivo en la búsqueda, tocar «probar» para explorar diferentes tonos, y deslizar hacia arriba para comprar.

Con el lanzamiento, Pinterest se une a docenas de otras marcas y plataformas que ofrecen ofertas de belleza virtual similares. IL MAKIAGE lanzó su algoritmo de coincidencia de sombras el año pasado, mientras que YouTube y Amazon ahora ofrecen funciones de prueba similares. L’Oreal, Benefit y Neutrogena también forman parte del grupo.

Según Pinterest, más de 52 millones de personas buscan e interactúan con contenido de belleza en su plataforma en los Estados Unidos cada mes, por lo que estamos hablando de una función con mucho sentido en esa red.

En este caso Pinterest informa que Try On no viene con efectos de suavizado de la piel o alteración de la imagen, el maquillaje se realiza sobre nuestro rostro real. También ha integrado la herramienta con una función de rango de tonos de piel, por lo que los Pinners pueden ver tonos de labios similares en tonos de piel que coinciden con los nuestros. La compañía dice que comenzó con lápiz labial porque es uno de los artículos relacionados con la belleza más buscados en el sitio.

La nueva función Try on se lanzará hoy en Pinterest en los Estados Unidos, tanto en dispositivos móviles iOS como Android. La característica más tarde se expandirá internacionalmente, así como a más plataformas.