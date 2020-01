5 novedades que esperamos ver en Android 11

En 2019 fue presentado Android 10 con mejoras bastante considerables: implemento del modo oscuro para todo el sistema, soporte para utilizar libremente bandas con redes 5G, progresos importantes en el área de la seguridad y privacidad del dispositivo, entre otros.

Ahora bien, aunque actualmente Android 10 se encuentra acoplándose a una vasta parte de los móviles Android, ya comienzan a aparecer indicios de lo que será la nueva generación del sistema operativo, Android 11. Por eso, el día de hoy estaremos presentando 5 novedades que queremos ver este 2020.

El tema oscuro automático

Esta primera característica fue inscrita a media medida en Android 10, pero por diversos motivos no pudo ser totalmente utilizada en dicha versión. Entretanto, se espera que con la llegada de Android R, también llegue la función del tema oscuro que sea 100% automático. Por si no lo sabías, Samsung One UI posee una función que activa el modo oscuro cuando llega la hora del atardecer, y lo desactiva cuando amanece. Esto es algo bastante interesante que anteriormente ya pudo haber sido efectuado por Android, sin embargo solo queda esperar y ver si ahora de una vez por todas llega el modo oscuro automático.

Capturas de pantalla desplazables

Se sabe que actualmente Google se encuentra diseñando las capturas de pantalla desplazables, para que puedan incorporarse a Android 11 como una de sus mejoras principales a la hora de su lanzamiento, y lo único que se espera es que sea cierto. Decimos esto, ya que Android ha pasado de dicha característica desde hace un par de años, y ya es como hora de que la consiga por fin.

Esta interacción consiste básicamente en que luego de realizar una captura de pantalla, podamos seguir haciéndolas continuamente de una manera más automática, pulsando un botón específico de capturas, todo esto sin tener que seguir hacer los screenshots de manera manual.

Un futuro AirDrop para móviles Android

En el sistema operativo de Apple, iOS, existe una app bastante interesante en la tarea de compartir archivos con “desconocidos” desde hace bastantes años, pero Android aún no cuenta con la suya. La herramienta en cuestión tiene por nombre AirDrop, y con ella podemos enviar todo tipo de información a personas que se encuentren cerca de nosotros, sin siquiera haberse sincronizado previamente.

En algún tiempo Android llegó a contar con una app similar, pero en cuestiones de rendimiento y funcionalidad no tuvo mucho éxito ya que requería contacto físico entre los móviles que se iban a compartir la información y algunos otros puntos negativos. Ahora, se comenta que Google se encuentra en proceso de desarrollo de una aplicación igualmente similar a AirDrop, en donde podremos transferir archivos mediante una red Wi-Fi y el Bluetooth para localizar los móviles cercanos, así que suena bastante tentador para que se encuentre dentro de Android 11. De hecho, hace poco hablamos sobre lo que se espera en este sentido:

Grabadora de pantalla nativa

Al igual que las anteriores, esta es una de las características que más se espera para los móviles Android de cara al futuro, y es que hace ya un tiempo, en la versión beta de Android 10 se conoció que estaban experimentando con esta función para que estuviera disponible para la versión estable en todos los móviles de diferentes marcas, pero por desgracia no se dio.

Ahora, se espera que pueda llegar de manera permanente, segura y totalmente nativa a Android 11 y haga una buena competencia con sus principales rivales de la categoría (Xiaomi y Samsung), quienes disponen de grabadoras de pantalla bastante interesantes y de buena calidad.

Carga optimizada y segura

Por último, pero no por ello menos importante, llega el momento de hablar sobre las cargas de la batería de los móviles, y lo útil que puede ser incorporar nuevas funciones para evitar que los mismos se sobrecarguen y las baterías se desgasten más rápido de lo que deberían. Hace poco más de un mes, Apple pudo introducir en su nueva versión de sistema operativo (iOS 13), una función especial que cuando es activada, evita que sus teléfonos se carguen por encima del 80% de carga aproximada.

Esto se hace con el objetivo de evitar que el móvil se sobrecargue, ya que si lo dejas cargando toda la noche y este a las 3 AM ya dispone del 100% de la carga, el resto del tiempo que se encuentre conectado solo agotará cada vez más la batería y aumentará las probabilidades de que el smartphonese sobrecargue.

Esta función utiliza un algoritmo que aprende de manera automática nuestra rutina respecto a la hora de cargar el móvil, por lo que el iPhone predice si es buena idea dejar la carga continua o bloquearla cuando este llegue a los alrededores del 80%. Si Android quiere igualar a Apple respecto a este contenido tendrá que implementar herramientas similares, y lo mejor sería que lleguen con el próximo Android 11.