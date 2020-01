Electronic Arts retirará su juego de tetris para móvil

Si sois aficionados al juego de Tetris y os gustaba pasar el rato con la versión de Electronic Arts (EA), tanto con Tetris como con Tetris Blitz, lamentamos informar que serán retirados de la App Store y Play Store el 21 de abril.

Lo anuncia la compañía en Twitter, donde indican que las compras en el juego y en la tienda se han desactivado.

En el tweet comentan:

Queridos Blitzers, Hemos tenido un viaje increíble contigo, pero lamentablemente es hora de decir adiós. Para el 21 de abril de 2020, Tetris® y Tetris® Blitz serán retirados. Gracias a todos por hacer este viaje tan memorable. Comuníquese con nosotros aquí para cualquier inquietud -http: //smarturl.it/BlitzSupport

No han explicado el motivo, aunque seguramente es el mismo de siempre: los números no cuadran, se pierde dinero o no se gana lo suficiente. Otro motivo que podría ser la causa del cierre es el fin del acuerdo con la compañía Tetris.

Aún así, las alternativas no paran. Ahora el desarrollador de juegos N3TWORK trabaja en un par de versiones del formato clásico. De hecho ya se puede descargar una versión con licencia oficial del juego móvil para Android e iOS hoy de forma gratuita.

N3TWORK firmó un acuerdo de varios años con Tetris el año pasado, por lo que tenemos juego para años.

Esta nueva versión de N3TWORK tiene solo un modo clásico con algunos temas para cambiar el aspecto del juego. No hay compras en la aplicación, pero hay que pagar para eliminar anuncios.

Para los amantes de más emoción, N3TWORK también está trabajando en un Tetris Royale, actualmente en versión beta, una versión de Battle Royale con 100 jugadores.