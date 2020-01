Así puedes conseguir el modo oscuro de WhatsApp

Llegó una nueva versión beta de WhatsApp, que trajo consigo una esperada característica: la implementación de un modo oscuro de pantalla en esta popular aplicación de mensajería.

¿Cómo obtener el Whatsapp oscuro?

Para probar esta característica, debes actualizar tu versión de WhatsApp a la versión beta 2.20.13 para Android, la cual se puede obtener desde Google Play si te encuentras inscrito en el programa de pruebas.

Si cuentas con una versión anterior de la beta que ya posea esta característica, te recomendamos actualizarla de todas formas. Al tratarse de una versión de prueba, probablemente la última contenga mejoras considerables.

Si ya cuentas con la última versión disponible de la beta y la función no aparece, te recomendamos desinstalar la aplicación –previa copia de seguridad de tus datos personales– y reinstalar WhatsApp. Este método puede ayudarte a obtener la actualización en caso de que no te haya llegado. Si aún así la aplicación no ofrece las novedades que aquí listamos, lo recomendado es esperar. De todas formas, queda una última alternativa, en caso de que la curiosidad o las ansias te invadan: puedes descargar el instalador apk desde ApkMirror, verificando siempre que tu descarga se trate de la versión adecuada.

Capturas de pantalla compartidas por WABetainfo

¿Qué hay de nuevo?

Si la actualización ya está presente en tu dispositivo, puedes configurar el tema oscuro en tu aplicación. Esta opción puede activarse en el apartado Chats de las configuraciones de WhatsApp.

Las opciones configurables en este modo son tres: mantener la apariencia habitual, con los colores tradicionales de WhatsApp; el por muchos añorado tema oscuro, que quedaría permanentemente activado con esta opción; también puedes dejar esta opción sujeta al valor predeterminado del sistema, variando entre la apariencia tradicional y oscura, según las configuraciones de tu dispositivo en caso de operar con Android Q; y por último, puedes configurar esta opción para que varíe automáticamente en función de las configuraciones de ahorro de batería de Android.

Cabe resaltar que esta función tiene, por el momento, como único fin hacer más amigable la experiencia de uso de WhatsApp en ambientes oscuros, presentando una paleta de colores más opaca. Actualizaciones de este tipo suelen asociarse a la capacidad que tienen algunas aplicaciones para economizar batería con el uso eficiente de pantallas OLED, manteniendo apagados los píxeles correspondientes al fondo de la aplicación. Lamentablemente, para quienes esperaban una novedad así, esto aún no llega a WhatsApp.

Aún no hay novedades en torno a la implementación de esta característica en la versión para iPhone de WhatsApp, por lo que de momento es exclusiva para los usuarios de Android.

Reportes recientes señalan que muy pocas solicitudes de beta testers han sido aceptadas durante el último tiempo, razón por la cual quienes quieran probar esta función, tienen por ahora como única alternativa realizar la instalación desde fuera de la Play Store. Esta práctica está exenta de las garantías de seguridad que ofrece la tienda de aplicaciones de Google, por ende, ejecutar esta tarea trae consigo algunos potenciales riesgos que debes asumir si te entusiasma probar esta beta.