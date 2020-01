Vyommitra, el humanoide robot indio que viajará al espacio

India enviará su primera misión tripulada a finales de 2021, pero antes de eso lanzará un robot con forma de humano, y su nombre será Vyommitra.

El robot, que ya se ha asomado a Twitter, viajará a finales de este año o inicios del próximo. Su nombre es una combinación de las palabras para «espacio» y «amigo», y la Organización de Investigación Espacial India (ISRO) lo modeló como una mujer humana.

In the run up to the first Human Space Mission by India at @isro … 'Vyommitra', the humanoid for #Gaganyaan unveiled. This prototype of humanoid will go as trial before Gaganyaan goes with Astronauts. #ISRO pic.twitter.com/pnzklgSfqu

— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) January 22, 2020