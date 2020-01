Mapa con los países más y menos corruptos del mundo

Transparency Internacional nos permite cada año tener una idea del nivel de corrupción en cada país del mundo. Publica un ranking con la puntuación de cada uno, siendo posible también ver la evolución histórica de cada país en este sentido.

Los datos de 2019 ya están disponibles en transparency.org, y tienen un vídeo con el resumen, con subtítulos disponibles en español:

Desde su inicio en 1995, el Índice de Percepción de la Corrupción es el producto estrella de investigación de Transparencia Internacional, se ha convertido en el principal indicador global de corrupción del sector público. El índice ofrece una instantánea anual del grado relativo de corrupción al clasificar países y territorios de todo el mundo. En 2012, Transparencia Internacional revisó la metodología utilizada para construir el índice para permitir la comparación de puntajes de un año al siguiente. El IPC 2019 se basa en 13 encuestas y evaluaciones de expertos para medir la corrupción del sector público en 180 países y territorios, otorgando a cada uno un puntaje de cero (altamente corrupto) a 100 (muy limpio).

¿Qué es el Índice de Percepción de la Corrupción?

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) combina datos de una variedad de fuentes distintas que recogen las percepciones que tienen empresarios y especialistas de países sobre los niveles de corrupción en el sector público. Lo explican en varios documentos presentados en el portal.

Tal y como allí puede leerse, para calcular el IPC, se siguen los pasos a continuación:

1. Seleccionar las fuentes de datos: Cada fuente de datos usada para preparar el IPC debe cumplir los siguientes criterios para poder ser considerada válida:

– Cuantificar las percepciones sobre corrupción en el sector público.

– Utilizar una metodología confiable y válida, que asigne una puntuación y clasifique a varios países según una misma escala.

– Ser generada por una institución creíble.

– Admitir un margen suficiente de variación de las puntuaciones que permita distinguir los países.

– Asignar puntuaciones a una cantidad significativa de países.

– La puntuación es asignada por un especialista de país o empresario.

– La institución repite su evaluación al menos cada dos años.

Las fuentes de información utilizadas para el IPC 2019 se basan en datos publicados en los dos años anteriores. El IPC incluye únicamente fuentes que asignan una puntuación a un conjunto de países/territorios y que miden las percepciones de los expertos sobre corrupción en el sector público. En su web tienen un PDF con las fuentes usadas.

2. Permitir que las fuentes de datos tengan una escala de 0 a 100, donde 0 equivale al nivel más alto de percepción de corrupción, y 100 implica el nivel más bajo. Esta estandarización se lleva a cabo restando la media de cada fuente en el año de referencia a la puntuación de cada país, para luego dividir el valor obtenido por la desviación estándar de esa fuente en el año de referencia. Esta resta y división, que emplea los parámetros del año de referencia, asegura que las puntuaciones del IPC sean comparables de un año a otro desde 2012.

Después de este procedimiento, las puntuaciones estandarizadas se transforman para adecuarse a la escala del IPC, multiplicando por el valor de la desviación estándar del IPC en 2012 (20) y agregando la media del IPC en 2012 (45), a fin de que el conjunto de datos se encuadre en la escala de 0 a 100 del IPC.

3. Se debe obtener el promedio: Para incluir un país o territorio en el IPC, debe haber al menos tres fuentes que evalúen al país o territorio en cuestión. Luego, la puntuación de cada país en el IPC se calcula estableciendo un promedio de todas las puntuaciones estandarizadas disponibles sobre ese país. Las puntuaciones se aproximan para conseguir números enteros

4. Hay que definir una medida de incertidumbre: El IPC se presenta junto con el error típico y el intervalo de confianza asociados con la puntuación, que refleja la variación en las puntuaciones contenidas en las fuentes de datos disponibles para el país/territorio relevante.

¿Cuáles son los países menos corruptos del mundo?

Para que un país/territorio sea incluido en el ranking, deberá aparecer en al menos tres fuentes de datos del IPC. Si un país no figura en el ranking, esto se debe exclusivamente a que no existe información suficiente obtenida a través de encuestas, pero eso no significa que no haya corrupción en el país. Este año se incluyen en el índice 180 países y territorios.

Basándose en estos datos, los menos corruptos en 2019 han sido: Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Suiza, Singapur, Suecia, Noruega, Países Bajos, Luxemburgo, Alemania, Islandia, Canadá, Reino Unido, Australia, Austria, Hong Kong, Bélgica, Irlanda, Estonia y Japón, en ese orden.

En su nota de prensa indican:

Cuatro países del G7 redujeron sus puntuaciones en relación con el año pasado: Canadá (-4), Francia (-3), Reino Unido (-3) y Estados Unidos (-2). Alemania y Japón no experimentaron ninguna mejora, mientras que Italia aumentó un punto.

¿Cuáles son los países más corruptos del mundo?

Si vamos a la cola, tenemos a Nicaragua, Camboya, Chad, Irak, Burundi, Congo, Turkmenistán, Haití, República Democrática del Congo, Libia, Guinea Bissau, Corea del Norte, Venezuela, Guinea Ecuatorial, Sudán, Afganistán, Yemen, Siria, Sudán del Sur y Somalia, siendo Somalia el más corrupto de los 180 analizados.

La peor zona es África

Y los que más posiciones han periddo desde 2012 han sido Canadá, Nicaragua y Australia.

Si queréis ver el informe completo en PDF, pulsad en este enlace.