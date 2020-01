Disney vende el estudio de juegos móviles FoxNext

Si eres uno de los millones de jugadores de FoxNext Games, y aquí incluimos a «MARVEL Strike Force», esta noticia os interesa.

Disney ha anunciado que ha vendido el estudio de juegos FoxNext Games, así como Cold Iron Studios, a la compañía de entretenimiento interactivo y juegos móviles Scopely.

Los estudios fueron adquiridos por Disney en 2019 como parte de su acuerdo de 71.3 mil millones dólares con 21st Century Fox. Sin embargo, Disney no se está deshaciendo de la línea completa de juegos de Fox.

FoxNext Games lanzó su primer título, «MARVEL Strike Force» en marzo de 2018 y recaudó 150 millones en su primer año en iOS y Android. Otro título de FoxNext, «Storyscape», lanzado a principios de 2019, ofrece cuentos del estilo «elige tu propia aventura», pero no tiene tanto éxito como el primero. Ahora el estudio trabaja en «Avatar: Pandora Rising», ambientado en Pandora de la película Avatar.

«MARVEL Strike Force» ya se ha descargado más de 26 millones de veces, y esperan repetir el éxito con un juego basado en la franquicia de películas «Alien».

Desde Scopely comentan que están muy impresionados con el trabajo realizado en MARVEL Strike Force, y ahora están pensando en usar ese talento para hacer crecer su negocio existente. Scopely alcanzó más de mil millones en ingresos en el verano de 2019, y ahora son responsables de títulos como «Star Trek Fleet Command» y el MMO de estrategia «Kings of the Realm», así como «Looney Tunes World of Mayhem», «The Walking Dead: Road to Survival», «Wheel of Fortune: Free Play», «WWE Champions 2019» y muchos otros.

No se han especificado números, por lo que no sabemos cuánto han tenido que pagar a Disney.